03/11/2017 - 23:18 | Zonales / San Fernando La Expo Colectividades, a pleno en la plaza Mitre de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes El regreso del ya clásico evento familiar, que convoca a miles de visitantes por día, no podía ser más auspicioso. A los 120 stands con variada oferta gastronómica de provincias argentinas y de otras naciones, se suman artesanías y shows musicales en un escenario especialmente montado para ello. Nuevamente, San Fernando recibió a la Expo Colectividades. Hasta el próximo domingo 5 de noviembre, de 10 a 21 horas, miles de vecinos podrán disfrutar de gastronomía típica sin bebidas alcohólicas, artesanías y espectáculos musicales que se presentarán en un escenario preparado a tal efecto. Además, miembros del Grupo TGD Padres TEA San Fernando están presentes con un stand de difusión de información sobre este trastorno y su tratamiento.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó durante su recorrida: “Una vez más, compartiendo la Expo Colectividades con más de 120 stands, un evento que la gente de San Fernando nos pide siempre para poder pasear, conocer las costumbres de otras provincias y otros países. Contento por la gran cantidad de gente que se acercó, y tenemos que destacar fundamentalmente que hemos pedido a la organización que el evento sea sin alcohol, para que la familia pueda disfrutar hasta más tarde con los chicos, y que nadie moleste a otro en su paseo. Lo fundamental para nosotros es que venga toda la familia, que la Expo Colectividades ofrece lo mismo, pero sin alcohol. Los esperamos a todos, empezó ayer jueves 2, y continúa hoy viernes 3, sábado 4 y domingo 5 con distintos shows musicales y artísticos, y el sábado a las 19 horas se presentará Unión Sanfernandina, escuela de samba representativa de San Fernando; esperamos que todos vengan a disfrutar y a bailar”.



Marta, encargado del puesto de Perú, contó: “Me parece muy bueno, se hace una buena venta hoy día. Estaremos hasta el domingo trabajando. San Fernando es muy lindo y la gente es muy buena; se junta la familia, vienen, preguntan, miran y compran”.



Luis, del puesto representativo de República Dominicana, dijo: “Gracias a Dios anda bien. San Fernando siempre es uno de los públicos que responde y ahora sin alcohol, que lo veo bien. Tenemos mesa de licuados, shimmy de cerdo y también jamón de cerdo. Se vende parejo, porque la gente nos conoce y ya son varios años que venimos”.

En tanto, René, del stand de Haití, destacó: “Estamos muy bien con los productos que estamos ofreciendo, la gente está paseando con la familia y le gusta. Es la segunda vez que venimos a San Fernando, que es una linda ciudad. Lo que más sale es el trago ‘Playa Caribeña' de frutas naturales”.



Sergio, del stand de Nigeria, dijo: ”He estado en muchos lugares, y para mí el mejor es acá, por la cantidad de gente que viene y la buena onda. Es muy familiar. Por suerte estamos vendiendo bastante bien”



Y Claudia, del stand de Entre Ríos, agregó: “La feria me encanta, me gusta mucho; esperamos más gente a la noche, mañana y el domingo. Es la segunda vez que vengo, y me gusta mucho. Lo que más vendemos son nuestras típicas empanadas de carne dulce con pasas de uva”.



En la expo, el Municipio cedió un stand al Grupo de TGD Padres TEA San Fernando. Alicia, mamá de Adriel de 17, explicó: “Juntamos firmas para que se promulgue la ley para que los chicos puedan tener mucho más acceso a terapias y capacitación para docentes y profesionales de la salud”. Claudia, mamá de Rodrigo de 7, agregó: “Estamos concientizando sobre el autismo porque no se habla mucho del tema. Queremos que se conozca acá en San Fernando, y conseguir terapias para nuestros hijos y todos quienes tengan este trastorno”. Y Elisa, mamá de Bárbara de 10, destacó: “El Municipio nos brindó este lugar, estamos súper contentas por eso. Es una oportunidad realmente grande para el Grupo”.



Santiago Aparicio recordó, finalmente, que la Feria está abierta de 10 a 21 horas hasta el domingo 5 de noviembre: "Año tras año, siempre tenemos algo nuevo para que la gente pueda disfrutar acá en la plaza Mitre, y destacamos que este año el Municipio le cedió un stand a Padres TEA San Fernando, una asociación civil relacionada con los chicos que tienen autismo, que difunden a los vecinos de qué se trata".