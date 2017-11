“Pintó Tigre” ya tiene al ganador de la mejor persiana de Benavídez

Se trata del vecino Matías Pollee, que intervino la fachada vandalizada de un comercio de la zona comercial de la localidad. Aún quedan por conocerse los elegidos de Don Torcuato, Tigre Centro y Rincón de Milberg. Entre todas las localidades, se elegirá al mejor de la edición 2017. La votación puede hacerse a través de la web pintotigre.gov.ar.

Continúan conociéndose los mejores trabajos del programa "Pintó Tigre" y en esta ocasión, el mural del vecino Matías Pollee resultó ganador de la localidad de Benavídez, tras ser el más votado por los vecinos.



Al respecto, el artista afirmó: "Mi vocación viene de familia porque tanto mi papá como mis hermanos nos dedicamos a esto. Me anoté porque además de que la idea me atraía, me parecía importante reunirnos como familia por una causa, en este caso artística. Nunca tuvimos una experiencia igual. Resultar ganador fue una sorpresa muy grande, hubo muy buen nivel y que la gente haya podido votar le dio un plus diferente".



La iniciativa, impulsada en septiembre por el Municipio de Tigre, tiene como idea de brindar un espacio a artistas urbanos para intervenir persianas vandalizadas de comercios de distintas localidades, utilizando temáticas como: agua, flora y fauna, futurismo, espacio y tecnología.



Pollee se suma a los ganadores del barrio La Paloma en El Talar, Axel Coria y Emmanuel Rocco Cuzzi de General Pacheco. Tanto ellos como el resto de los participantes que resulten ganadores de Don Torcuato, Tigre centro y Rincón de Milberg, integrarán la instancia final que definirá quien es el ganador de la edición 2017 de "Pintó Tigre".



Los resultados se darán a conocer en los próximos días a través de la web pintotigre.gov.ar, en la que los vecinos pueden ingresar para votar su mural favorito. Tanto las persianas ganadoras de cada latitud, como la mejor intervención del concurso, recibirán premios en efectivo.



Cabe destacar que el proyecto impulsado por el municipio tuvo como objetivo poner en valor espacios públicos, a través del arte y de esta forma, mejorar la calidad de vida de los vecinos, acercándolos al arte y la cultura.