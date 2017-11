02/11/2017 - 9:06 | Información General / No descartan nuevos despidos en el sector público Herramientas: Compartir: El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, no descartó hoy nuevos despidos en el sector público, al advertir que desde el Gobierno buscan “un Estado austero y eficiente”, lo que consideró que “es clave para que la economía se potencie”. El funcionario destacó que el objetivo final del plan que impulsa el Gobierno de simplificación de trámites para “desburocratizar el Estado” es ir “hacia una ventanilla única en el que todo desemboque ahí”.



Consultado, en diálogo con radio La Red, sobre si el Gobierno está evaluando nuevos despidos en el sector público, respondió que “puede haber altas y bajas según la evaluación de desempeño, según la dinámica de cada organismo”.



En cuanto al plan que presentó ayer junto al ministro de Producción, Francisco Cabrera, puntualizó que es una iniciativa que impulsa la “simplificación para todos los trámites vinculados al Estado, todo lo que tiene que ver con los ciudadanos en general y lo que tiene que ver con las empresas”.



“Que hagamos funcionar bien al Estado es clave para que la economía se potencie”, sentenció el ministro, quien sostuvo que para conseguir este objetivo “mucho depende de cómo se hacen los trámites”.



Detalló que el Gobierno apunta a que “todos los tramites del Estado se puedan ir simplificando y se puedan ir haciendo por internet, desde registros de todo tipo, para importar, para inscribir empresas, que eran registros muy burocráticos”.



En este sentido, Ibarra indicó que están desarrollando “el plan País Digital; la telemedicina, que es la posibilidad de atenderse a distancia; y la posibilidad de sacar turnos por internet”.



En cuanto a la nueva medida conocida como “el silencio por la positiva”, sostuvo que “es como revertir la carga de la prueba: muchas veces les damos datos al Estado y esos datos nos los vuelven a pedir en otras oficinas, por eso vamos a impulsar que transfieran esos datos para que no los vuelvan a pedir todo el tiempo”.



Además, agregó que esta iniciativa implica que “cuando uno hace distintos tipos de consultas en distintos tipos de tramitaciones, se les da un plazo para contestar y si no lo hacen, se da por sentado que está okey”.



Ante la pregunta sobre si tienen pensado volver a despedir empleados del Estado, respondió que “la primera etapa, los primeros meses del Gobierno, fue problemática por la cantidad de ingresos del último gobierno”, pero advirtió que ahora llevan adelante “una política muy austera y de saneamiento para que el Estado cumpla con lo que debe ser”.



“Los organismos tienen la obligación de tener toda la estructura que les corresponde”, sentenció el funcionario, quien enfatizó que desde el Ejecutivo nacional buscan “un Estado austero y eficiente”. Volver