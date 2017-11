River desistió de hacer un reclamo ante Conmebol, pero volvió a apuntarle a los árbitros por la eliminación ante Lanús

Luego de evaluarlo, la dirigencia de River desistió hoy de realizar una presentación ante Conmebol, aunque insistió con el mal uso de la tecnología como uno de los factores de la eliminación ante Lanús, por la Copa Libertadores.

Apenas culminado el encuentro, los principales referentes de la comisión directiva pensaron en recurrir a la entidad que gobierna los destinos del fútbol americano.



Sin embargo y después de asesorarse con abogados especializados en derecho deportivo, desistieron del reclamo ya que consideraron que era imposible revertir el 4 a 2.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la institución, Rodolfo D Onofrio, fue claro: "River no va a hacer ninguna presentación. Es una enorme mentira. Se perdió, a reponerse. La tecnología se usó para un solo lado, eso fue claro".



En tanto, el vicepresidente Matías Patanián también usó la red social del pajarito para expresarse: "A siete señores no les interesó revisar esta vergüenza? Disimulen".



Acompañando lo escrito, el dirigente publicó una foto donde se observa la mano de Iván Marcone, cuando Ignacio Scocco le enganchó dentro del área.



Según se informó, la principal queja del club "millonario" fue esa jugada que se dio cuando el "Millonario" ganaba 2 a 0 y que no fue sancionada por parte del árbitro Wilmar Roldán, quien además no contó con la intervención de oficio de los jueces que controlaban el VAR.



Por el contrario, con el partido 3 a 2 en favor de Lanús y ante las quejas de los jugadores del conjunto local por un agarrón de Gonzalo Montiel a Nicolás Pasquini en el área, el juez colombiano accedió a pedir el VAR que desembocó en el penal que luego cambió por gol Alejandro Silva para poner el 4 a 2 definitivo.



Además, en River se quejan por la no expulsión de Román Martínez por una agresión a Ariel Rojas y la mala amonestación a Ignacio Fernández (quien luego vio la tarjeta roja) por una falta a Lautaro Acosta.