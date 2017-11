Un Lanús heróico venció a River y jugará la final de la copa Libertadores

Lanús se metió esta noche en la historia grande de la Copa Libertadores al clasificarse a la final del certamen tras vencer a River por 4 a 2, luego de arrancar 0-2 y encima haber perdido 1-0 en la ida, en un vibrante y emocionante partido que jugaron en el estadio del conjunto "granate".



El elenco de Núñez se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo por medio de un penal ejecutado por Ignacio Scocco y a los 23 estiró la diferencia Gonzalo Montiel, mientras que cuando se jugaba el minuto de descuento de la primera parte José Sand puso el descuento para el anfitrión.



El propio Sand, a los 43 segundos del complemento marcó el empate para Lanús, a los 16 minutos Lautaro Acosta marcó el tercer tanto y a los 23 Alejandro Silva de penal selló el resultado.



River terminó el encuentro con diez jugadores al irse expulsado Ignacio Fernández cuando se disputaba el segundo minuto de descuento de la segunda parte.



Lanús deberá esperar ahora a su rival que saldrá del partido que jugarán Gremio ante Barcelona y el elenco de Brasil tiene la ventaja de haber ganado 3 a 0 en Guayaquil.



.Lanús salió a buscar el partido desde el arranque teniendo en cuenta que debía hacer un gol y evitar que River le convierta y a los 6 minutos tuvo la primera chance del partido cuando, tras un córner desde la izquierda de Nicolás Pasquini, Maximiliano Velázquez cabeceó ante la mirada de Milton Casco y la pelota se fue muy cerca del palo izquierdo de Germán Lux.



River esperó ver qué hacía su rival y a los 15 minutos una jugada cambió el partido. Diego Braghieri empujó infantilmente a Ignacio Fernández dentro del área, el árbitro Wilmar Roldán sancionó el penal y a los 17 Ignacio Scocco cambió la pena por gol con un disparo fuerte al medio del arco.



A partir de allí Lanús quedó descolocado mientras que River fue en búsqueda de la segunda conquista y la consiguió a los 23 minutos. Luego de tiro libre desde la derecha, Andrada llegó a despejar, pero le dejó servido la pelota a Gonzalo Montiel, quien con un cabezazo al medio del arco marcó el segundo gol.



Sobre los 40 minutos, Iván Marcone tocó el balón con la mano en el área, pero el árbitro colombiano no sancionó el penal ni consultó a los analistas del VAR por lo cual la pena no fue convalidada.



River tuvo la posibilidad de convertir el tercer tanto a los 44 minutos a través de un tiro libre de Scocco que se fue por encima del travesaño apenas y a los 46 Lanús logró el descuento a través de un remate de José Sand desde la derecha al palo izquierdo de Lux.



En el segundo tiempo, Lanús sacó pecho y se quedó con la clasificación.

Al inicio de la segunda parte, a los 43 segundos, Lanús logró empatar el encuentro por medio de un disparo de Sand desde dentro del área por la izquierda al medio del arco mientras que River fue a buscar la victoria y pudo haberla conseguido a los dos minutos a través de Scocco, pero Andrada le tapó el disparo.



Sobre los 16 minutos Sand le ganó la posición a Javier Pinola, luego Silva hizo lo propio con Jonathan Maidana y habilitó a Lautaro Acosta que solo tuvo que empujar el balón al medio del arco para poner a Lanús 3 a 2 arriba.



El partido no daba respiro y a los 20 minutos Montiel le cometió un claro penal a Pasquini al tomarlo de la camiseta en el área, Roldán no lo sancionó en primera instancia, pero acá sí decidió ver la jugada en el video y cobró la falta en favor de Lanús, que Alejandro Silva, a los 23 transformó en el cuarto gol.



River pudo haber marcado el tercer tanto a los 29 minutos cuando, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, remató Pinola, pero el balón pegó en Sand y rebotó en el palo izquierdo de Andrada.



A los 31 minutos, Carlos Auzqui envió un tiro desde la derecha que el arquero de Lanús despejó con una mano al córner y a los 32 Andrada se quedó en dos tiempos con la pelota tras un remate de Leonardo Ponzio desde fuera del área por el medio.

Síntesis del partido:

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone, Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón. .



River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Ariel Rojas; Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



Goles en el primer tiempo: 17m Scocco (RP), de penal; 23m Montiel (RP), 46m Sand (L).



Goles en el segundo tiempo: 43 segundos Sand (L); 16m Acosta (L); 23m Silva de penal (L).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Carlos Auzqui por E.Pérez (RP); 25m Leandro Maciel por R.Martínez (L) y Nicolás De La Cruz por Rojas (RP); 38m Nicolás Aguirre por Silva (L); 44m Santiago Zurbriggen por M.Velázquez (L); 45m Alexander Barboza por Casco (RP).



Incidencia en el segundo tiempo: 47m expulsado I.Fernández (RP).



Copa Libertadores - Semifinales.

Lanús 4 - River 2.

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).