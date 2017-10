31/10/2017 - 18:09 | Política / San Fernando EL HCD de San Fernando repudió la violencia de “La Garza” Sosa y militantes de Cambiemos, contra Alicia Andreotti y periodistas Herramientas: Compartir: ver más imágenes El bloque Frente Renovador del Concejo Deliberante de San Fernando presentó una declaración de repudio ante los hechos de violencia protagonizados durante los comicios por el ex presidiario integrante de "La Banda del Gordo” y fiscal de Campbell, Hugo “La Garza” Sosa, el padre de Alex Campbell y sus militantes, en las recientes elecciones. Con referencia a los hechos de violencia sucedidos durante los comicios del 22 de octubre pasado, el concejal y jefe del bloque Frente Renovador, Pablo Peredo, dijo: “Expresamos nuestro repudio a las agresiones verbales y amenazas hacia periodistas y la candidata Alicia Andreotti; son hechos que no estamos acostumbrados a que sucedan en San Fernando”. El mismo, fue apoyado por U. Ciudadana pero no por el partido de Campbell.



“En el colegio donde fui fiscal, ‘La Garza' Sosa -una persona relacionada con hechos policiales sucedidos en los '90, ex presidiario que formó parte de la banda que asaltaba camiones blindados comandada por Luis ‘El Gordo' Valor- vino muy temprano a fiscalizar con gente que no era de San Fernando, sino de Berazategui, Florencio Varela, Claypole y Malvinas Argentinas. Por la reputación de esta persona, nos generó una inquietud muy grande a todos los que estábamos en el colegio; Prefectura tenía orden de no dejarlos ingresar a los establecimientos”, expresó.



Y agregó: “Asimismo, en las afueras del colegio Don Orione, ‘La Garza' Sosa protagonizó altercados al cortar un pasacalle con un cuchillo, y agredió con dichos irreproducibles a mujeres como la periodista Sabrina García y la candidata Alicia Andreotti, junto con otros fiscales del partido de gobierno que se sumaron a esto. Les decían: ‘¿Te pintaste para venir a votar, que estás tan linda?', y a algunos periodistas: ‘¡Vos que vas a ser periodista, a vos te paga el Municipio!', y amenazas como ‘Vas a aparecer 30 metros bajo tierra'. Esto en San Fernando nunca pasó; no podemos dejar pasar la denuncia que hicieron los periodistas, porque ¿qué valores vamos a transmitirles a nuestros hijos si los encargados de fiscalizar, que estamos todos en política, agredimos a periodistas o al candidato rival? Ni en una elección interna de un sindicato ni de un club pasa esto”.



“Además, en el colegio Don Orione, no sólo votó Alicia Andreotti, sino también Alex Campbell. Es algo extraño que queríamos remarcarle a una fuerza opositora que dice ser lo nuevo, la nueva política, pero algunos dirigentes tienen prácticas tales como patotas agitando, y grabando con el teléfono a nuestra candidata diciéndole en la cara cosas que no se le dicen a ninguna mujer”, concluyó Peredo.



En tanto, la concejal del Frente Renovador Corina Ramírez agregó: “Como legisladores y funcionarios, repudiamos los sucesos ocurridos en el momento en que emitía su sufragio la primera candidata a concejal de nuestro espacio político; también se encontraban periodistas en el lugar, porque ahí votaba el Intendente Luis Andreotti”.



“Fueron hechos violentos, en los que intervino ‘La Garza' Sosa, personaje nefasto que evoca sucesos de los '90 que todos conocemos, que fiscalizó para el candidato a concejal Alex Campbell. Y nos sorprendió muchísimo que el padre de este candidato acompañara estas prácticas antidemocráticas en el momento de votar”, agregó.



“Repudiamos este hecho, porque en democracia ningún acto de amedrentamiento es válido, y ningún hecho de violencia se debe pasar por alto. Como los concejales del partido gobernante no acompañaron la propuesta de repudio que hicimos en el recinto por este hecho, en cambio sí los de Unidad Ciudadana, nos preocupa muchísimo más qué puede venir de ellos si hoy no acompañan rechazando directamente un acto tan repudiable, sin siquiera considerar algunos puntos”, agregó.



"Cuando se ejerció violencia en contra de la Gobernadora como mujer y funcionaria, todos los bloques acompañamos el repudio; pero hoy, algunos vuelven a las prácticas del pasado que tanto criticaron. Así como en su momento criticamos a D'Elía por pegarle a la gente por manifestarse con las cacerolas en la plaza, hoy el partido de Campbell le hace lo mismo a quienes consideran sus enemigos políticos", finalizó Ramírez.