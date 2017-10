Horóscopo del martes 31 de octubre de 2017

ARIES- Se desconecta de una situación en la que estaba involucrado. Reaparecería en usted una sensación de tranquilidad que ansiaba realmente lograr. Recibe una oferta interesante. Sugerencia: las cosas siempre tienen posibilidades de solucionarse.



GEMINIS- Se complementará con alguien de su entorno laboral para realizar trabajos en común que les daría posibilidades de crecimiento. Los afectos están interrumpidos por razones que escapan a su verdad. Sugerencia: no actuar por impulso sino a partir de lo auténtico.



TAURO- Incurriría en un error en su lugar de trabajo por distracción. A veces queremos hacer más cosas de las que podemos. Una reunión promisoria para futuro podría tener durante la jornada. Distiéndase. Sugerencia: una de las consecuencias del stress es la distracción.



CANCER- Una historia pasada vuelve al escenario actual. El amor perdura cuando es real sin duda. No se comprometa con cuestiones que luego le resultará difícil llevar a cabo. Sensibilidad. Sugerencia: saber manejar las emociones lo mejor posible.



LEO- Procedería a poner en claro los asuntos que competen a sus papeles. Trate de visualizar hacia dónde realmente apuntan sus sentimientos y hágase eco de ello. La alegría del día una visita. Sugerencia: negar lo que sentimos atrasa la posibilidad de ser felices.



VIRGO- La esperanza de recuperar algo perdido lo motivaría a buscar otro horizonte. A veces la pérdida de algo nos genera crecimiento. Una buena respuesta le darán en el plano afectivo. Sugerencia: incentivarse y buscar incentivos para no perder el ímpetu.



LIBRA- Se anticipa una jornada de mucho trabajo en la que los compromisos y las exigencias estarán a la orden del día. Aprenda a atemperar los ánimos y a manejar las emociones. Sugerencia: las cosas no deberían asustarnos sino hacernos sentir dichosos de estar en la vida.



ESCORPIO- Le anunciarían algo en su trabajo. Tenga la precaución de estar atento a los movimientos internos para no desprevenirse. Tormenta pasajera. Buena jornada para el amor y la compañía. Sugerencia: no bajar la autoestima pase lo que pase.



SAGITARIO- Los intentos de acercamiento de persona que comparte con usted su rutina laboral son más que evidentes. No se desaliente si no llegan las respuestas que espera para hoy. Sugerencia: debemos aprender a no vivir ansiosos.



CAPRICORNIO- No corra riesgos económicos a causa de un negocio que le ofrecen y parece bueno. Los puntos que su pareja le plantea no son desacertados. Trate de no negar los errores que comete. Sugerencia: cuando admitimos nuestras faltas empezamos a corregirlas.



PISCIS- Una inquietante reunión con persona de su entorno laboral que le hará sentirse seguro en su lugar de trabajo. Hay una pista que le dan con respecto a nuevos movimientos que se producirán allí. Sugerencia: saber escuchar, saber captar las cosas válidas para nosotros.



ACUARIO- Le prometen buenas posibilidades a raíz de un trabajo que debe realizar. No es momento para descartar nada de lo que se le presente. Todo le traerá algo. Oportunidad. Sugerencia: cuando las puertas se abren debemos aprender a entrar para ver lo que hay dentro.