30/10/2017 - 22:15 | Espectáculos / Netflix anuncia fin de "House of Cards" en medio del escándalo Spacey Herramientas: Compartir: La próxima temporada de la aclamada serie de Netflix "House of Cards" será la última, dijo un vocero este lunes, en medio de las acusaciones de acoso sexual contra la estrella del programa, Kevin Spacey.

El dos veces ganador del Óscar, que interpreta al despiadado presidente Francis Underwood en el show, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. Spacey se disculpó en un mensaje en Twitter y se declaró homosexual.

"La temporada seis será nuestra última temporada", dijo una portavoz a la AFP.



Una fuente cercana al estudio dijo a la AFP que la decisión de terminar la serie se tomó antes de que se destapara el escándalo y no está relacionada con ello.



Spacey es también productor ejecutivo de esta serie que protagoniza con Robin Wright y que ha ganado 46 nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.



Netflix no divulga cifras de audiencia pero la serie -una adaptación de un drama de la BBC- ya tiene su lugar en la historia de la televisión pues representó el primer programa original de la compañía, que hoy tiene otros éxitos como "Stranger Things" y "Orange is the New Black".



La temporada seis se está grabando en este momento en Maryland y debe salir al aire el año próximo. Aún no hay fecha de estreno, pero por lo general es antes de mayo.



Netflix y la compañía productora de "House of Cards", Media Rights Capital, divulgaron un comunicado conjunto sobre las acusaciones contra Spacey, que en este momento no está en el set de grabación.



"Ejecutivos de ambas compañías llegaron a Baltimore estar tarde y se reunieron con nuestro elenco y equipo de producción para asegurar que continúen sintiéndose seguros y apoyados", señaló el texto. AFP-NA