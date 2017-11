San Fernando asistió a los vecinos tras el fuerte temporal

Por las lluvias con ráfagas de 92 km/h que azotaron a la Provincia de Buenos Aires anoche, personal de Defensa Civil y del área de Servicios y Espacios Públicos intervinieron levantando ramas caídas, retirando chapas y techos volados, asistiendo en casos de electrocución de rejas y reparando luminarias en la vía pública. El Servicio de Emergencia del Municipio accionó rápidamente a los llamados al 103 o al 4746-2630. ver video

El Municipio de San Fernando informó que realizó diversos operativos de asistencia al vecino y limpieza de la vía pública a raíz de los incidentes producidos por el fuerte temporal que azotó anoche a la región norte del conurbano bonaerense. Personal y maquinaria de Defensa Civil y de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos respondieron inmediatamente a las alertas de emergencias.



Roberto Pallota, Director de Defensa Civil, señaló que “ayer hubo una tormenta bastante fuerte, que comenzó a las 22:30 horas, con ráfagas de 92 km/h sobre el Municipio; por eso, estamos resolviendo todo lo inmediato, como electrocución de chapas o rejas de viviendas, o el restablecimiento de la normalidad, colocando los techos que se volaron”.



En relación a los distintos incidentes ocurridos, detalló: “Tuvimos chapas y voladuras de techos; caída de postes y cables de luz; árboles derribados. Fue una intervención integral atendiendo a todas las situaciones que se sucedieron. Siempre reaccionamos rápidamente ante las alertas tempranas que puede haber, y siempre recomendamos al vecino tomar las precauciones necesarias ante el aviso de los incidentes climáticos que puedan pasar”.



Uno de los vecinos damnificados, Ramón Barrios, de Maipú al 3100, que sufrió la voladura del techo de su hogar, contó: “Nunca me pasó algo así, pero el Municipio me ayudó un montón, con chapas y maderas. Se han portado muy bien, ojalá todos se manejaran como San Fernando. Gracias al Municipio por esta ayuda”.



Por otro lado, el Director General de Espacios Verdes, Luis Giménez, sostuvo que “en cuanto a la arboleda, se han caído ramas grandes pero nada muy grave, gracias al trabajo de poda preventiva que realiza periódicamente el Municipio; los operativos se hacen con personal y maquinaria municipales, con todo lo que hace falta para estas tareas adquirido con fondos genuinos de la Comuna que surgen del pago de las tasas por parte del vecino”.



“Los árboles al humedecerse tanto por la lluvia –agregó-, quedan débiles, y lo que no pasó la noche anterior puede pasar otro día. Frente a estos riesgos, pueden contactarse al área de Atención al Vecino al 0-800-777-6864”.



Y el Director de Espacios Públicos, Aldo Galeano, supervisó los trabajos de relevamiento y reposición de luminarias de calle afectadas; además del control de cables cortados y poste de electricidad derribados por el episodio climático.





www.elcomercioonline.com.ar

*En caso de emergencias, los vecinos deben contactar telefónicamente a Defensa Civil al 103 o al 4746-2630, donde operadores atienden durante las 24hs de los 365 días del año