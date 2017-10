Frente al cambio de recorrido de la línea nacional 78, el Municipio sumará un ramal de la 670 para asistir a los vecinos de San Martín

Por decisión del gobierno nacional la línea 78 canceló su servicio por Loma Hermosa y ahora pasa por el Metrobus de Ruta 8, perjudicando a cientos de usuarios de la zona.

Cientos de vecinos se ven afectados por el cambio de recorrido de la línea 78 -ramal Loma Hermosa-, que a partir de una decisión del gobierno nacional ahora pasa por el Metrobus de Ruta 8. Frente a esto, el Municipio sumará un nuevo servicio de la línea local 670.



Esta medida municipal busca brindar una asistencia inmediata a los usuarios de Loma Hermosa, perjudicados por la cancelación de este servicio.



En este sentido, el nuevo ramal de la 670 mantendrá las mismas paradas que la línea 78, y se extenderá por San Martín hasta Belgrano, lo que incluso alcanzará a más personas. Asimismo, la frecuencia y el precio del boleto no se verán afectados.



En los próximos días, se habilitará un nuevo ramal– de color blanco-, que saldrá desde la estación ubicada en Río Pilcomayo 460, y continuará el recorrido por Av. Triunvirato, Belgrano, Mitre, Balcarce, San Martín - Entre Ríos, Rivadavia, Av. Eva Perón, Av. Márquez, Libertador Gral. San Martín, Reconquista, Av. 9 de Julio, Ruta 8, Pueyrredón, Rondeau, Matheu, Ayacucho, Av. 25 de Mayo, Moreno, J. V. González, hasta la estación San Martín.



Para la vuelta, los vecinos se podrán tomar esta misma línea – de color celeste- que partirá desde la estación San Martín, y seguirá por J. V. González, Mitre, 25 de Mayo, Calle Lincoln, Int. Alberto M. Campos, Pueyrredón, San Lorenzo, Mitre, Ruta 8, 9 de Julio, 2 de Abril de 1982, Lib. Gral. San Martín, Av. Márquez, Av. Eva Perón, Diagonal San Martín, Entre Ríos, San Martín, Belgrano, Triunvirato, Cuba, hasta la estación en Pilcomayo.



Situación de la Ruta 8 en San Martín

La obra original del gobierno nacional en la Ruta 8 no contemplaba a San Martín. Luego de los reclamos constantes del Intendente Gabriel Katopodis para que se ponga en valor y se repare esta ruta provincial, finalmente los trabajos comenzaron en la ciudad.



Sin embargo, la Nación proyectó el Metrobus sobre la Ruta 8 sin intervención alguna del gobierno municipal, que no participó del trazado, la instalación y ubicación de las paradas.



El Municipio sigue reclamando a la Nación y a la Provincia que las obras continúen a lo largo de toda la traza que resta hasta la Avenida General Paz, y en consenso con los técnicos municipales.