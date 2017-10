30/10/2017 - 18:59 | Política / Ocaña: "la renuncia de Gils Carbó permite avanzar hacia una Justicia independiente" Herramientas: Compartir: La diputada nacional electa, Graciela Ocaña, dijo hoy que la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó “es muy bueno para avanzar hacia una Justicia independiente” y agregó que “al parecer se dio cuenta que no podía sostener esta situación, porque se encuentra procesada por la compra de un edificio donde hubo una defraudación al Estado por millones de pesos”.

En ese sentido, advirtió que “la Procuradora vino teniendo una conducta que era de defensa de los funcionarios involucrados en casos de corrupción” y recordó “el apartamiento del fiscal Campagnoli, el primero que investigó la causa contra Lázara Báez”.



“Evidentemente, debe haber hecho una lectura política de que la sociedad no quería más la impunidad en la Argentina”, sostuvo Ocaña y añadió que “creo que lo que más le influyó son los resultados de su procesamiento y que un Juez de la República, a instancias de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, haya establecido la inconstitucionalidad de la ley que ella usaba para justificar que solamente se la podía quitar, remover por juicio político”.



Asimismo, la dirigente de Cambiemos indicó que “esperemos que la propuesta que se haga y la Cámara de Senadores debe aceptarla, sea de un jurista de prestigio, que prestigie las instituciones y que trabaje en defensa de todos los ciudadanos, no de un sector político, como la doctora Gils Carbó, que trabajaba para el sector de Justicia Legítima”.





