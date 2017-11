30/10/2017 - 0:00 | Zonales / Tigre Las chicas del polideportivo San Martín recibieron una masterclass de hockey Herramientas: Compartir: ver más imágenes La jornada estuvo a cargo de la ex leona, Mariana González Oliva, quien prepara a las jóvenes para los Torneos Tigrenses de dicha disciplina. El municipio continúa llevando a cabo los Torneos Tigrenses donde se disputan numerosas disciplinas, entre ellas hockey. En este marco, las chicas de la selección sub 18 del polideportivo San Martin entrenaron junto a la ex “Leona” Mariana González Oliva, realizando actividades individuales para desarrollar técnica personales y otras grupales, fomentando el trabajo en equipo.



Durante el encuentro, se realizaron movimientos y desafíos para mejorar el control corporal y del stick, que es el instrumento que permite al jugador golpear la bola. Además, se trataron temas tácticos para mejorar el juego desde la teoría.



El hockey reduce la posibilidad de contraer enfermedades cardiovasculares, aumenta la fuerza, la velocidad y la resistencia. También mejora el rendimiento deportivo mientras construye masa muscular en las piernas.



Esta disciplina incrementa el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la resistencia y ayuda a perder peso. Por todos estos beneficios es un excelente pasatiempo para los niños y niñas, ayudándolos a estimular su sistema motriz.



En los Torneos Tigrenses también se disputan las disciplinas fútbol, vóley, tenis, hándbol y natación, divididas en dos etapas durante toda la temporada. El cronograma incluye categorías para niños, jóvenes y adultos de ambos sexos. Este año participan más de 15 mil vecinos todas las localidades del distrito.



Cabe destacar que el Municipio de Tigre cuenta con 17 polideportivos completamente equipados con espacios y personal capacitado, que desarrollan actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos mayores.



Para las interesadas en sumarse al equipo de hockey pueden acercarse a Riobamba 2497, DonTorcuato o comunicarse al 4513-2530. También podrán ingresar a www.facebook.com/DeportesTigre donde los vecinos tienen acceso a todas las plataformas deportivas de la ciudad. Volver