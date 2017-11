30/10/2017 - 9:48 | Política / Ricardo Alfonsín lamentó que "la UCR aún no sabe de qué se tratan los proyectos" que anunciará Macri Herramientas: Compartir: El diputado radical Ricardo Alfonsín lamentó esta mañana que su partido "aún no sabe de qué se tratan los proyectos" que anunciará el presidente Mauricio Macri en el marco de una serie de reformas económicas. "La UCR aún no sabe de qué se tratan los proyectos", explicó Alfonsín, quien volvió a responsabilizar por esa situación a las autoridades partidarias.



El legislador oficialista advirtió que esa situación viola los acuerdos alcanzados en 2015, cuando el radicalismo decidió integrar la coalición Cambiemos, junto al PRO y a la Coalición Cívica.



En ese contexto, Alfonsín se mostró en declaraciones a Radio Rivadavia "de acuerdo con la convocatoria del presidente Mauricio Macri" a distintos sectores políticos y sociales para proponer una serie de acuerdos de cara a reformas económicas.



El legislador señaló que viene "proponiendo" ese tipo de acuerdos y que deberían plasmarse en un "Consejo Económico y Social". Volver