Boca aplastó a Belgrano, logró su séptima victoria al hilo y llega con paso arrollador al superclásico contra River

Boca reafirmó su liderazgo y sumó su séptima victoria consecutiva en la Superliga del fútbol argentino, tras golear hoy 4 a 0 a un apático Belgrano de Córdoba, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la fecha siete del campeonato.



Antes de enfrentar el próximo domingo a River como visitante en una nueva edición del superclásico, Boca arrolló al conjunto de La Docta en un comienzo de campeonato histórico para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.



El primer gol fue a los 15 minutos de la etapa inicial, en una jugada en la que el defensor visitante Cristian Lema quiso sacar el balón apremiado por Pablo Pérez, y lo terminó metiendo en el arco, mientras el colombiano Edwin Cardona, a los 42 de la misma etapa, marcó el segundo, de cabeza.



Ya en el complemento, apareció el goleador Darío Benedetto, quien convirtió por duplicado, a los 17 y 32 minutos.



El “Pirata” sufrió la expulsión del defensor Hansell Riojas cuando se jugaba tiempo de descuento.

Con este resultado, el elenco boquense, que logró su mejor racha ganadora en el arranque de un torneo -siete ganados sobre siete jugados-, alcanzó los 21 puntos, seis más que San Lorenzo, su más inmediato perseguidor.



Ahora, en el horizonte “xeneize” asoma nada menos que River, al que visitará el domingo que viene en el estadio Monumental, poniendo a prueba todo lo logrado hasta el momento.

Por su parte, Belgrano, en el que hizo su presentación como técnico Pablo Lavallén, se quedó con 9 unidades y cortó una racha de tres empates sin goles consecutivos, el último en el clásico cordobés ante Belgrano.



En cuanto al partido, Boca fue amplio dominador, sobre todo tras abrir el marcador, mientras que su rival no tuvo fuerzas ni argumentos para poner en peligro la valla defendida por Agustín Rossi.

.

Al local le costó entrar en ritmo y en el inicio se mostró errático, ante un rival que intentaba no meterse atrás y pelear el partido de igual a igual en la mitad de la cancha.



Pese a esto, en la primera jugada combinada, Boca logró abrir el marcador: Pablo Pérez robó el balón en la salida del fondo “pirata”, cedió para Benedetto, este tocó para Nahitan Nández, el uruguayo abrió con Cristian Pavón y este lanzó un centro, que terminaron metiendo entre Lema y el arquero Acosta, apremiados por Pérez.



El gol le dio tranquilidad al local, que empezó a manejar más el balón por intermedio de Pérez, al tiempo que en la recuperación crecía la figura de Wilmar Barrios , que jugó con una protección especial tras ser operado por una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda.



Por su parte, Belgrano intentaba progresar en ataque, pero carecía de fuerza de tres cuartos de cancha en adelante y apenas pudo inquietar con algún remate de media distancia, aunque sin fortuna.



En ese contexto, el conjunto “xeneize” estuvo cerca del segundo gol a los 37 minutos, en un tiro de esquina jugado corto entre Cardona y Pavón, que terminó con un centro del punta cordobés que Lisandro Magallán, solo y sin marca, cabeceó de manera defectuosa.

Boca siguió empujando en ataque con cada vez más peligro y cerca del final del primer tiempo Cardona coronó con un cabezazo una buena jugada colectiva construida por Frank Fabra, Pérez y Pavón y puso el partido 2 a 0.

.

El gol de Cardona había dejado la sensación de partido liquidado, pero Boca no bajó los brazos en el complemento y doblegó esfuerzos en ataque, donde apareció su goleador, Benedetto, para aportar lo suyo a otra victoria “xeneize”.



Jugados 17 minutos, Pavón, uno de los puntos más altos del local, realizó una buena acción individual por derecha, habilitó al “Pipa”, este enganchó para la zurda y logró el 3 a 0 con un remate rasante.



Un minuto más tarde, el arquero Rossi se lució, volando sobre su palo derecho para evitar que la única llegada clara de Belgrano, un potente derechazo de Federico Lértora, sea el descuento cordobés.



Pasada la media hora del segundo tiempo, Benedetto volvió a mostrar su presencia goleadora y marcó el cuarto y definitivo gol, luego de una combinación por la derecha entre Leonardo Jara y Cristian Espinoza.



Síntesis:

.

Boca 4 - Belgrano 0.

Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Silvio Trucco.

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Leonardo Magallán, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Edwin Cardona, Darío Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto. .



Belgrano: Lucas Acosta; Hansell Riojas, Erik Godoy, Cristian Lema y Marcelo Benítez; Jonathan Ramis, Santiago Martínez, Federico Lértora, Joel Amoroso; Juan Brunetta y Tobías Figueroa.

DT: Pablo Lavallén.



Goles en el primer tiempo: 15m Lema, en contra (BJ), 42m Cardona (BJ).

Goles en el segundo tiempo: 17 y 32m Benedetto (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Matías Suárez por Brunetta (BE), 25m Mariano Barbieri por Figueroa (BE), 28m Cristian Espinoza por Barrios (BJ), 36m Walter Bou por Benedetto (BJ), 43m Oscar Benítez por Pavón (BJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 46m expulsado Riojas (BE).