28/10/2017 - 23:43 | Deportes / Talleres no tuvo piedad del River alternativo y lo goleó en Córdoba Herramientas: Compartir: ver más imágenes Talleres tuvo una noche perfecta, sacó provecho de las debilidades de un River lleno de suplentes y lo goleó por 4 a 0, en un partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes y correspondiente a la séptima fecha de la Superliga. Juan Ramírez, a los 43 minutos del primer tiempo y a los 24 del segundo, Marcelo Torres, a los 32 del complemento, y el uruguayo Lucas Olaza, de penal a los 35 de la misma etapa, marcaron los goles de la victoria de la "T".



Con este resultado, el elenco cordobés, que venía de igualar el clásico de la provincia con Belgrano (0-0), trepó hasta los 14 puntos y es uno de los escoltas del líder Boca (18).



En tanto, River, que llegaba de igualar como local con Atlético Tucumán (2-2), dejó su invicto en el estadio Kempesy permanece con 12 unidades.



El técnico "millonario", Marcelo Gallardo, decidió disputar el juego en Córdoba con una alineación con suplentes y juveniles, entre ellos su hijo Nahuel, lateral izquierdo, ya que preservó a los habituales titulares para la revancha de semifinales de la Copa Libertadores, que disputará el martes próximo ante Lanús en la "Fortaleza".



En cuanto al partido, Talleres fue superior durante la mayor parte del encuentro, y si bien pasó algunos sobresaltos, hizo prevalecer la jerarquía de jugadores con más experiencia y minutos en primera división.

.

La primera aproximación de riesgo fue a los 15 minutos, en una jugada en la que Olaza lanzó un centro desde la izquierda, un defensor visitante rechazó corto y la pelota le quedó al "Chelo" Torres, que sacó un derechazo salvado con lo justo por Alexander Barboza.



Más allá de esta jugada, y pese a su supremacía en el juego, la "T" no pudo profundizar ni crear más peligro y de a poco River empezó a salir del fondo y a emparejar el trámite.



Así fue que la visita contó con sus ocasiones de gol, la primera de ellas a los 35 minutos, cuando Barboza recorrió varios metros con el balón y sacó un zurdazo rasante, de larga distancia, que obligó al arquero Guido Herrera a volar sobre su palo derecho para evitar el gol. .



Minutos después, a los 42, Herrera tuvo que intervenir nuevamente para evitar el gol rival, esta vez tapando un tiro a quemarropa de Augusto Aguirre, quien apareció solo en el área, en una segunda jugada tras un tiro libre para River.

Sin embargo, un minuto más tarde y cuando River parecía estar mejor, llegó la apertura del marcador para el local: el ecuatoriano Rojas encaró por izquierda, juntó tres rivales, cedió para Ramírez y este doblegó con un fuerte zurdazo la débil resistencia de Augusto Batalla, que pareció poder hacer más.

.

River intentó otra vez equilibrar en el inicio del complemento y a los 2 minutos se produjo una jugada polémica, reclamada por los futbolistas visitantes, ya que el defensor Juan Cruz Komar pareció tocar la pelota con la mano dentro de su área tras un centro desde la izquierda, pero el árbitro Hernán Mastrángelo consideró que no fue penal.



Talleres pudo soportar una serie de embates, sobre todo centros aéreos por pelota parada y de a poco volvió a marcar diferencias, ante un rival que cada vez dejaba más espacios en el fondo.



A los 15, el lateral uruguayo Olaza, uno de los puntos más altos de la noche, se proyectó desde el fondo, llegó a campo rival y sacó un zurdazo que impactó en el travesaño.



Nueve minutos después, Olaza volvió a subir por su sector, recorrió varios metros con el balón, cedió para Rojas y este habilitó a Ramírez, que definió con categoría para marcar el 2 a 0.



El segundo tanto local fue un golpe casi de nocaut para River, que pareció bajar los brazos, mientras que la "T" seguía empujando en ataque.

Jugados 32 minutos, Jonathan Menéndez tomó mal parada a la defensa "millonaria", habilitó con un pase punzante al "Chelo" Torres y el ex Boca definió ante la salida de Batalla, marcando el tercer gol.



A esta altura, River era pura confusión y dos minutos más tarde Iván Rossi derribó al punta ecuatoriano Rojas en el área propia, cometiéndole un penal que el oriental Olaza cambió por gol con un zurdazo cruzado que engañó a Batalla, para rubricar la goleada.



Síntesis:

.

Talleres 4 - River 0.

Estadio: Mario Alberto Kempes (local Talleres).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar, Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Juan Ramírez, Emanuel Reynoso; Sebastián Palacios, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.



River: Augusto Batalla; Augusto Aguirre, Kevin Sibille, Alexander Barboza, Nahuel Gallardo; Denis Rodríguez, Iván Rossi, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Gol en el primer tiempo: 43m Ramírez (T).



Goles en el segundo tiempo: 24m Torres (T), 32m Torres (T), 35m Olaza, de penal (T).

Cambio en el primer tiempo: 38m Jonathan Menéndez por Palacio (T).



