27/10/2017 - 15:31 | Zonales / Vicente López La Cámara Federal revoca medida de la jueza Arroyo Salgado y levanta el embargo preventivo sobre Jorge Macri La Cámara Federal de San Martín, órgano jurisdiccional superior a la Dra Arroyo Salgado revocó la medida cautelar dispuesta x dicha magistrada contra el Intendente de Vicente López y su ex esposa. Específicamente se consignó que el embargo preventivo no estaba justificado no apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite.



Así, se sostuvo que dicha resolución no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar.



Por ello la dejó sin efecto y remitió las actuaciones al juzgado de primera instancia.