Alumnos de escuelas de San Fernando realizaron la muestra de música y artes audiovisuales en el Teatro Martinelli

Más de mil chicos de escuelas privadas y estatales del distrito presentaron, en las instalaciones del histórico teatro de Victoria, diferentes performances que prepararon durante el año junto a sus docentes y tutores del Municipio.

El Municipio implementó el año pasado una original propuesta cultural y artística para las escuelas secundarias de San Fernando. De la misma participan 36 establecimientos educativos privados y estatales, y jóvenes que asisten al Programa Municipal Sumate, con el fin de preparar a lo largo del año una performance dentro de alguna de las cinco disciplinas que incluye este programa: Artes Audiovisuales, Artes Visuales, Danza y Expresión Corporal, Música y Teatro.



Al respecto, el Diputado Provincial, Juan Andreotti, expresó: “Estamos disfrutando y compartiendo junto a muchos estudiantes de las escuelas secundarias, los programas que se realizaron durante este año en los diferentes establecimientos, tanto de artes visuales, música, teatro y artes plásticas. De las cinco disciplinas participan más de mil alumnos. De esta manera estamos llevando la posibilidad a cada una de las escuelas de participar junto al Municipio en temas culturales. Nosotros hemos tomado a la cultura y al deporte como el corazón de nuestra política de inclusión y contención social. Hoy vemos que esto viene avanzando por la cantidad de chicos que han participado en estos programas”.



Por su parte, el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, manifestó: “Es un programa muy importante que se puso en marcha el año pasado por pedido del Intendente Luis Andreotti, de seguir fomentando todo lo que tiene que ver con la educación y la cultura. Mediante los Programas Artísticos Escolares hoy tenemos 5 disciplinasen la que los chicos se pueden desarrollar con tutores de la Escuela de Comedia Musical y de Teatro, que van a las escuelas y ayudan a los profesores a ensamblar todas estas actividades. Es muy importante para que el chico tenga la posibilidad de desarrollarse en la cultura y tener un espacio como el Teatro Martinelli para hacer la presentación de todo lo que fueron preparando durante todo el año con sus docentes”.



Algunos de los alumnos que mostraron sobre el escenario todo lo que prepararon, contaron sus experiencias. Camila, alumna del Colegio Nº 12 e integrante de Ensamble Nueva América, dijo: “Somos alumnos de diferentes escuelas que nos juntamos después de la hora de clase y ensayamos. Hacemos lo que nos gusta. Esto me parece genial la idea. El año pasado yo no me había anotado. Me gusta que se pueda mostrar el arte que hay en algunas personas, todo el talento que tienen”.



En tanto, Elio, integrante del grupo Ensamble Nueva América, dijo: “El ensamble es un proyecto colectivo de todos los colegios, donde cada chico tiene su espacio para expresarse, tocan el instrumento que les gusta. Es un hibrido tocamos de todo. Este programa Artístico me parece perfecto porque no todos tienen un espacio donde puedan hacer música. La muestra salió muy bien”. A su vez, Gabriel, de la Escuela Secundaria Nº 21 “hicimos un corto sobre lo paranormal. Nos costó mucho. Conseguimos personas que viven cerca del Cementerio que nos contaron historias paranormales. Estoy contento porque salió bien. Estuvo buenísimo. Que el Municipio nos de esta oportunidad es muy bueno porque nos sirve para nuestro futuro”.



“Que el Municipio interactúe y trabaje constantemente con las escuelas es muy importante. Y que los chicos tengan la posibilidad de encontrar su vocación en el arte, la música, los videos también lo es. El Municipio va a seguir invirtiendo para que las escuelas secundarias tengan las posibilidades de seguir difundiendo la cultura de nuestra ciudad sanfernandina”, agregó Carlos Traverso.



Por último, Juan Andreotti, destacó: “Los chicos están disfrutando de este Teatro Martinelli, que es una hermosura y ya es reconocido por todos los vecinos. Es uno de los teatros más lindos de toda Zona Norte. Que los alumnos puedan representar sus trabajos en este lugar tan bello es realmente un lindo momento”.