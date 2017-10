Prohíben la venta de un suplemento dietario hecho a base de bayas de Goji

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de un suplemento dietario hecho a base de bayas de goji.

La cantante, bailarina y actriz, Janet Jackson y la actriz, bailarina, cantante, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas Jennifer López o J.Lo, ambas estadounidenses, fueron las primeras famosas, y no las únicas, en destacar las propiedades de las bayas de goji a la hora de perder peso.



Pero J.Lo ya había advertido de los peligros de consumir suplementos dietarios a base de la planta oriental: “No todos son puros”, apuntó.



Este jueves la Anmat advirtió que estos populares frutos no están inscriptos en el Código Alimentario Argentino (CAA) por lo que ordenó la prohibición del suplemento dietario “Fórmula Avanzada Goji Berry, marca: GojiLife, Manufactured in USA, 80 cápsulas”.



Los procedimientos del organismo se realizaron en Neuquén pero la prohibición rige para todo el país.En síntesis, desde este jueves no puede venderse ningún suplemento que esté hecho a base de las bayas de goji.