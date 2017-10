El PJ bonaerense fijó el 17 de diciembre para renovar autoridades

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, confirmó anoche la convocatoria a elecciones internas en el partido a nivel provincial para el 17 de diciembre y estimó que en diez días se definirá si habrá una candidatura de consenso para sucederlo o se presentará más de una lista.



Espinoza, que busca ser reelecto, destacó que “el peronismo bonaerense votó unido la convocatoria a elecciones” pese a que no participaron dirigentes vinculados a Florencio Randazzo o al Frente Renovador que lidera Sergio Massa en la reunión del Consejo Directivo del PJ Bonaerense, realizada en la sede nacional de la calle Matheu, en el centro porteño.



También se definió que el PJ bonaerense va a “supervisar desde los parlamentos a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, defendiendo a los sectores que representa el partido”, que son “la clase media y los pobres”.



El matancero, a su vez, evitó hablar sobre las candidaturas y se limitó a señalar que a partir de ahora “habrá diez días par a la presentación de listas”, por lo cual en ese plazo se resolverá si habrá un solo candidato o competirán más de uno.



En ese marco, además de él, hay otros dirigentes que ven con buenos ojos competir, como el kirchnerista Walter Festa, jefe comunal de Moreno, o su par de Merlo, Gustavo Menéndez, quien tiene una postura de abrir más el juego a los sectores peronistas que hoy no están dentro de la estructura del partido.



Participaron del encuentro los intendentes de La Matanza, Verónica Magario; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Florencio Varela, Julio Pereyra; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús; de Avellaneda de Cañuelas, Marisa Fassi; de Navaro, Santiago Maggiotti, y de Escobar, Ariel Sujarchuk.



También estuvieron el diputado nacional camporista Eduardo De Pedro, y el ex funcionario Sergio Berni, además de la vicepresidenta partidaria Cristina Álvarez Rodríguez.



En la sesión, el Consejo Directivo del PJ Bonaerense aprobó la reasunción de Espinoza como titular del cuerpo que había nquedado a cargo de Álvarez Rodríguez, después de la licencia que debió tomarse por ser candidato de Unidad Ciudadana.



Al ser consultado sobre si él pertenencia a Unidad Ciudadana o al PJ bonaerense, Espinoza sostuvo que “el PJ bonaerense es la columna de UC”, al tiempo que invitó a “todos los que se sientan peronistas a presentarse en las elecciones” del 17 de diciembre.



Espinoza a su vez reconoció que un grupo de dirigente pidió postergar la convocatoria a elecciones para marzo, pero señaló que “los tiempos legales” no hacían posible demorar el llamado a los comicios.