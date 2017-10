27/10/2017 - 0:03 | Espectáculos / Fergie confesó que quería seguir casada con Josh Duhamel Herramientas: Compartir: ver más imágenes En lo que parecía ser una charla distendida en el programa The Wendy Williams Show, la cantante Fergie terminó derramando lágrimas cuando la conductora del envío le preguntó por su separación de su marido de ocho años, el actor Josh Duhamel .

"No fue mi plan [separarme], quería estar casada con Josh para siempre", reveló la artista que comenzó su carrera de la mano de la banda The Black Eyed Peas - de la cual se tomó un recreo para trabajar en sus propios discos - y que contrajo matrimonio con el actor el 10 de enero de 2009. "Amo a Josh, es el padre de mi hijo, me hacés llorar", añadió la artista en el programa, al referirse al pequeño de cinco años Axl Jack, fruto de su relación con Duhamel.



La pareja anunció su separación hace un mes, a través de un comunicado conjunto. "Con mucho amor y respecto hemos decidido separarnos como pareja, a principios de este año. Para darle a nuestra familia el tiempo para adaptarse, queríamos mantener esto en privado antes de hacerlo público. Siempre estaremos unidos apoyándonos entre nosotros y a nuestra familia", informaron.



Se estaba volviendo un poco raro seguir pretendiendo que estábamos juntos



Posteriormente, la cantante había ahondado en los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes. "Honestamente, se estaba volviendo un poco raro seguir pretendiendo que estábamos juntos. Somos grandes amigos, nos queremos mucho el uno al otro y llegamos al punto donde se estaba poniendo un poco raro. No hay un momento perfecto, entonces solo decidimos hacerlo", agregó Fergie en diálogo con la revista People, en plena promoción de su disco Double Duchess, lanzado el 22 de septiembre.