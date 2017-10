26/10/2017 - 18:58 | Política / Los gobernadores del PJ definieron que Unidad Ciudadana es un punto de “no retorno” de Cristina Fernández al peronismo Herramientas: Compartir: Los gobernadores del PJ definieron hoy que el armado bonaerense de Unidad Ciudadana es un punto de “no retorno” de la ex presidenta Cristina Fernández al peronismo, al advertir que hay “ciclos que terminan” y que el justicialismo debe poner en marcha una “nueva propuesta” hacia la sociedad. En el mismo momento en que Fernández de Kirchner declaraba en Comodoro Py por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y un día después del arresto del ex funcionario Julio De Vido, los mandatarios se dieron cita en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño, para ponerse de acuerdo en una serie de puntos sobre la reorganización del PJ.



El primero fue que la ex mandataria llegó a un estado de “no retorno” al peronismo después de haber conformado en la provincia de Buenos Aires el frente Unidad Ciudadana, que prescindió del PJ en su plataforma electoral.



“Es la presidenta de Unidad Ciudadana”, puntualizó tras la reunión uno de los pocos mandatarios peronistas que se mantuvo victorioso en su distrito.



Bajo la excusa formal de fijar una agenda común ante la convocatoria “multisectorial” del presidente Mauricio Macri, los gobernadores se ocuparon también de emitir algunas señales hacia la renovación del peronismo, un proceso que todavía permanece en estado de incógnita.



El mitín estuvo encabezado por Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán), a quienes se sumó el elegido por los mandatarios como “articulador” del peronismo e interlocutor con la Casa Rosada: Miguel Pichetto, jefe del bloque de senadores del PJ-FpV.



Tras el encuentro, Manzur reiteró que el kirchnerismo “es un ciclo político que terminó. Lo digo con mucho respeto, pero hay que pensar hacia delante”, definió.



Pese al 37 por ciento de los votos obtenidos por Unidad Ciudadana en territorio bonaerense, Manzur sostuvo que Fernández de Kirchner “formó un partido que está por fuera del peronismo”. “Son ciclos que terminan, ya está; hay que pensar hacia delante y en lo que viene, y estamos en vísperas de que empiece una nueva propuesta”, anticipó.



Más temprano, Manzur había adelantado que “los gobernadores peronistas, casi en su totalidad, estamos buscando el consenso, el diálogo y la reunificación de una propuesta del peronismo superadora”.



De esta manera, el mandatario tucumano se refirió a la derrota de Fernández de Kirchner ante el candidato a senador de Cambiemos Esteban Bullrich, además del amplio triunfo del oficialismo en diferentes distritos del país en las elecciones legislativas.



“Hay que mirar lo que viene, sentarse a acordar y negociar, y tener una perspectiva de un futuro mejor”, amplió.



Resultaron llamativas estas declaraciones si se tiene en cuenta que de la cita de hoy participó también la santacruceña Alicia Kirchner, quien no venía formando parte de estos encuentros.



No obstante, la mayoría de los gobernadores del peronismo que estuvieron presentes se mostraron en sintonía con la búsqueda de una alternativa “superadora” del kirchnerismo, al que apuntan como responsable de haber generado la derrota en sus provincias. Volver