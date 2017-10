26/10/2017 - 10:54 | Política / Para Duhalde, “hoy el Peronismo y la política tiene muchos imbéciles” Herramientas: Compartir: El expresidente Eduardo Duhalde afirmó hoy que “el peronismo y la política tienen muchos imbéciles” y advirtió que “todos los partidos políticos que no se aggiornen, rápidamente pasan a ser piezas de museo”.

“El justicialismo en la provincia de Buenos Aires tiene el voto mínimo que cualquiera que se presente puede sacar”, señaló Duhalde.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el exmandatario consideró que “hay que reconstruir al peronismo” y consideró que “esta para hacer un libro con lo que está sucediendo”.



Duhalde insistió en que que trabajará por la “reconstrucción del peronismo” y consideró que todos los partidos políticos deben “aggiornarse”.



Al ser consultado sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, expresó: “no me gusta hablar si va a ir presa o no, pero la situación de Argentina es compleja”. Volver