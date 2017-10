Para Carrió, la detención de De Vido es “un regalo de Dios”

La diputada oficialista Elisa Carrió consideró como “un regalo de Dios” la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido tras el desafuero aprobado por la Cámara Baja.

“Esto es un regalo de Dios porque esta Justicia era casi imposible. Son doce años de lucha, fue una persecución; quiso meterme presa”, manifestó Carrió.



“Él nunca pensó que iría preso, él se sentía con protección por el conocimiento que tenía, no puede ser arrepentido. Es autor, todo lo involucra, es el gran coimero en el nombre del Estado”, añadió la legisladora en declaraciones periodísticas.



Tras quedar sin fueros por decisión de la Cámara de Diputados, De Vido se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y luego fue trasladado al Hospital Penitenciario de Ezeiza, donde permanecerá hasta que la Justicia defina su lugar de detención.

Acusado en causas de corrupción, su desafuero fue sometido a votación en la Cámara baja, donde el oficialismo consiguió el número necesario en una sesión especial y lo dejó sin inmunidad, tal como lo habían solicitado dos jueces federales para proceder a su arresto preventivo.



“De Vido era el operador, el que arreglaba todo con los empresarios. Es autor y partícipe, el autor jefe está muerto (Néstor Kirchner), el que sabe todo, el que roba todo, todo es De Vido”, expresó Carrió al ser consultada.



Por otra parte, la legisladora consideró a la ex presidente Cristina Kirchner como “el tema más grave que existe en la Argentina porque violó el tratado de no proliferación nuclear iraní. Nadie puede negar que a Nisman lo asesinó el (anterior) gobierno”.