26/10/2017 - 8:54 | Política / Durán Barba dijo que no está seguro de que "vaya a resurgir el peronismo"

“No estoy seguro de que el peronismo vaya a resurgir como tal, pero sí tiene que surgir otra fuerza. (Mauricio) Macri debe tener opuestos”, dijo Durán Barba.



Durante un encuentro organizado por la Fundación de Estudios Político, Económico y Sociales para la Nueva Argentina (Fepesna) en esta capital, el asesor indicó que el presidente Macri “es un gran comunicador y por eso parece que no comunica”.



“La gente se hartó de la comunicación. Las cadenas nacionales son la cosa más ridícula que hay. Si usted grita en sus discursos la gente se irrita y no lo vota. Hay que conversar”, señaló.



Además, evaluó que el Presidente “estimula la aparición de otros liderazgos como el de María Eugenia (Vidal), Horacio (Rodríguez Larreta) o Marcos (Peña)”.



Según publicó un matutino porteño, al referirse a la campaña presidencial de 2015 reveló que fue la “más agotadora de su carrera” y que el PRO estableció lineamientos desde 2005 y ésos son los que “viene siguiendo hasta ahora”.



“La gente ya no escucha al líder. Todo el mundo transmite el mensaje como quiere, es un teléfono descompuesto y eso es lo que llega. Por eso gana el que lo hace de manera más ingeniosa”, dijo.



Asimismo, explicó: "La grieta es una cosa antigua. Lo malo es que llegó a los jóvenes y se ha vuelto muy reaccionaria. Aquí hay chicos que creen que las corporaciones quieren que hagan pasantías para atacar al proletariado".