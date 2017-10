25/10/2017 - 19:42 | Economia / Una familia tipo necesitó en septiembre ingresos mensuales por $15.451,58 para no ser pobre Herramientas: Compartir: La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza para una familia tipo, aumentó en septiembre 1,36% y se ubicó en $15.451,58, informó hoy el INDEC.

La CBT acumula en el año un aumento del 17,4% y un alza del 22,27% desde septiembre del año anterior, según las cifras oficiales.



Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia, aumentó también 1,36% en septiembre y se ubicó en 6.332,62 pesos.



La CBA aumentó 16% en los primeros nueve meses del año y un 19,76% desde septiembre del año anterior.



Las variaciones de las dos canastas se ubicaron por debajo del alza de precios minoristas de septiembre pasado del INDEC, que trepó al 1,9%.



En cambio, la variación acumulada entre diciembre último y septiembre pasado, del costo de ambas canastas, está en línea con la variación de precios minoristas del IPC que llega al 17,6%.



Los datos corresponden a la valoración mensual que realiza el INDEC de la Canasta Básica Total (CBT), que reúne los bienes y servicios básicos para una familia tipo de cuatro miembros, formada por dos adultos y dos menores, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne las necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindible para una familia.



El informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) había detectado una suba del 3,8% en la Canasta Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre y la Canasta Básica Total (CBT), registró un avance del 2,5%, ambos indicadores por encima de la medición del INDEC.



Para FIEL, en los últimos doce meses el incremento alcanzó al 19,4% revirtiendo la tendencia decreciente que se venía observando desde el cuarto trimestre del año pasado.

También los registros de la estadísticas oficial del gobierno porteño se ubicaron por encima de los del INDEC.



También los registros de la estadísticas oficial del gobierno porteño se ubicaron por encima de los del INDEC.

Un grupo familiar tipo necesitó en septiembre 7.842,01 pesos para no caer en la indigencia, $16.013,68 para no estar en situación de pobreza y $25.723,69 para ser considerada de clase media, según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.