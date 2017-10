Jorge Rial fue víctima de un robo en Palermo

El periodista y conductor Jorge Rial sufrió hoy un violento robo por parte de “motochorros” en el barrio porteño de Palermo y como consecuencia de ello el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, desplazó al jefe de la comisaría 31, con jurisdicción en la zona.

Fuentes policiales revelaron a NA que la medida de remover al comisario Claudio Pezatti no fue solo por el robo a Rial, sino que hace varias semanas se reportan robos de tipo “arrebato” y llevado a cabo por “motochorros” en esa jurisdicción, por lo que ya se reportaron varios episodios denunciados, entre ellos, trabajadores del canal América, del portal Infobae y de radio La Red.



“Así roban en Palermo. Hoy fue zona liberada. Robaron a tres personas y me tocó a mí. Se llevaron el reloj. Pero uno agradece poder contarlo. Nos estamos acostumbrando a esto. Fue en Humboldt al 1500. Tengan cuidado”, escribió indignado el conductor de “Intrusos” en su cuenta de Instagram.



El robo se produjo en la puerta de donde tiene sus oficinas Rial, quien hasta el momento no había radicado la denuncia correspondiente.



Según informó el portal Teleshow, el conductor venía caminando de un supermercado que está en esa misma cuadra y, como se puede apreciar en las imágenes del video que se difundió en las redes socialeds, intentó correrlos pero no los pudo alcanzar.



Además, el asalto generó mucho miedo en los circunstanciales transeúntes que había en el lugar, que se asustaron y se tiraron al piso.



El comisario Pezatti fue reemplazado en forma interina por el subcomisario y segundo jefe de la seccional 31, Carlos Scheiermann.