Diputados desaforó a De Vido y habilitó su detención

La Cámara de Diputados aprobó hoy el desafuero del diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ Julio De Vido, quien quedó sin inmunidad y por ende en condiciones de ser detenido.



La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención, y de esta forma De Vido fue suspendido en su cargo de diputado nacional.



El desafuero fue aprobado por Cambiemos, el Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda, Libres del Sur, Frente Cívico por Santiago, entre otros, luego de dos horas y 20 minutos de debate en el recinto.



También la diputada del Frente para la Victoria María Eugenia Soria acompañó la quita de fueros al exministro de Planificación Federal, junto a otros cinco diputados que desobedecieron la decisión orgánica consensuada por el bloque presidido por Héctor Recalde de vaciar las bancas.



Además de Soria, votaron a favor del desafuero Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llanos (Chubut), Alberto Tovares (San Juan), Luis Bardeggia (Río Negro), Daniela Castro (San Juan).



En una conferencia de prensa previa al inicio de la sesión en el tercer piso de la Cámara baja, Recalde justificó la postura de no bajar al recinto al señalar que de obrar de esa manera estarían “convalidando un plan de persecución a los opositores”.



El bloque Peronismo para la Victoria, que tributa al Movimiento Evita, también se ausentó a la sesión: en un comunicado consideraron que “la implementación de los mecanismos de juicio y desafuero deben realizarse en el marco del apego al derecho, a procesos judiciales debidamente sustentados en cuanto al material probatorio y a la temporalidad procesal, y no ejercidos en base a sospecha, ya que esto marcaría una tendencia con antecedentes nocivos y de peligrosidad institucional”.



Sobre De Vido pesan dos pedidos de detención, uno efectuado por el juez federal Luis Rodríguez en la causa por supuesta malversación de fondos en la mina de Río Turbio.



El otro fue hecho por el magistrado Claudio Bonadio en la investigación por presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado natural.



El diputado del PRO y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, sostuvo al abrir el debate en el recinto que al exministro se lo imputa por ser el “autor de la más compleja y efectiva trama de corrupción que se haya visto alguna vez en la Argentina”.



Se imputa al diputado de Vido ser el autor, el pergeñador de la más compleja y efectiva trama de corrupción que se haya visto alguna vez en la Argentina. Esto lo dicen los jueces”, destacó el legislador oficialista luego de sintetizar las dos causas de corrupción que incriminan a De Vido.



Según señaló, “hay hechos e indicios que revelan que efectivamente hay ciertas obstrucciones y dificultades para llevar adelante la causa”, y en ese sentido mencionó la desaparición de expedientes.



“Han desaparecido expedientes, se han perdido o destruido,



hay informe que nunca se han brindado, hay autoridades del Estado y empresas particulares que actúan con reticencia para brindar informaciones”, comentó, al justificar la decisión de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio de ordenar su detención, ante la presunta existencia de “riesgos procesales”.



“Los jueces concluyen que se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso y que por lo tanto su encarcelamiento es la única alternativa”, agregó.



A su turno, la diputada del GEN Margarita Stolbizer sostuvo que es necesario “extirpar cualquier sospecha que recaiga sobre el funcionamiento de esta institución”.



“De Vido no es un caso aislado. Debemos extirpar cualquier sospecha que recaiga sobre el funcionamiento de esta institución.



Un compromiso fundamental para que nadie nunca pueda escudar sin inmunidades o privilegios para esconder la ilicitud e sus acciones”, enfatizó la legisladora.

Para Stolbizer, De Vido buscó “impunidad” mediante el “artilugio” de “refugiarse” en una banca.



“Que exista un manto de sospecha sobre el funcionamiento de este Congreso habla mal de nosotros, por eso lo nuestro debe ser una decisión de índole política e institucional para reconstruir el prestigio que debe tener siempre una cámara de representantes”, finalizó.

Por su parte, Juan Brügge (UNA) explicó que “el pedido de desafuero no necesita que las resoluciones estén firmes” y sólo precisan la “la notificación de un juez”.



“En julio, cuando estuvimos discutiendo la exclusión de De Vido, muchos diputados señalaron que cuando venga un pedido de un juez vamos a avanzar con el tema. Bueno, aquí tenemos un pedido de un juez. Es un pedido que no necesariamente tiene que pasar por una sentencia firme”, aclaró.



En la sesión especial del 26 de julio pasado, el oficialismo había perdido la votación para excluir a De Vido apelando a la figura constitucional de “inhabilidad moral”: en aquella ocasión, varios bloques, como el Frente de Izquierda, decidieron no acompañar porque la iniciativa no estaba respaldada por un pedido judicial.



Para la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, “hubo un uso de lo fueros para evitar el procedimiento que tendría cualquier ciudadano común y corriente frente a una causa penal”.



Asimismo, recordó que la Constitución no habilita a que los legisladores invoquen sus fueros para “obstruir el proceso penal vinculado a funciones desempeñadas en el pasado.

Oscar Romero (bloque Justicialista) respaldó el desafuero de De Vido pero pidió que no se le adjudique al peronismo las prácticas de “estos lamentables personajes”.



“Parecería que el peronismo fuera solamente los personajes que se están nombrando acá. El peronismo tiene todo una historia que arrancó en el 45 y va a trascender el 2017 y el 2019 a pesar de que algunos piensen que está terminando o que tiene una fuerte vinculación con la corrupción. El peronismo ha dado mucho mas a este país que estos lamentable personajes que hoy se están mencionando aquí”, concluyó.



Pablo López (Frente de Izquierda) ratificó el apoyo de su bancada al desafuero, pero denunció una “clara maniobra política” del oficialismo “para exonerar a todo el régimen” de la “patria contratista” que se “benefició con la política de De Vido”.