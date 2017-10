25/10/2017 - 9:34 | Policiales / Se incendió una fábrica de aerosoles en el parque industrial Garín Herramientas: Compartir: ver más imágenes Un incendio de grandes proporciones se inició en las primeras horas de esta madrugada de en una fábrica y depósito de aerosoles situada en el Parque IIndustrial Garín, del partido bonaerense de Escobar. Al menos ocho dotaciones de bomberos trabajan para apagar las llamas que comenzaron en la fábrica de aerosoles Exal alrededor de las 2:30 de este miércoles cuando los vecinos de la zona comenzaron a llamar porque no podían dormir por el ruido de las explosiones.



Según los vecinos las llamas se podían ver a unos 10 kilómetros de distancia del lugar.



Por precaución, se evacuaron las fábricas cercanas y se cortó la colectora para el trabajo de los bomberos en el predio situado en el kilómetro 37 de la Panamericana.



Alerta #Garín explosión e incendio en fábrica de aerosoles pic.twitter.com/uPTQ7LUvxf — Alerta Provincia (@AlertaProvincia) 25 de octubre de 2017



En estos momentos al menos veinticinco dotaciones de esa localidad, de Campana y de Ingeniero Maschwitz, Zárate, Escobar y Cardales, entre otras, trabajan en el lugar para combatir las llamas que llegaron a alcanzar los diez metros de altura debido a los productos altamente inflamables que se encontraban en la fábrica.



Para facilitar el trabajo de los bomberos, fue también interrumpido durante varias horas el tránsito en la colectora mano a la Ciudad de Buenos Aires.



Por el momento no se había reportado daños personales , mientras se especulaba que ninguna persona había resultado herida ya que el siniestro se produjo en una zona fabril y en horas de la madrugada.



En tanto, se aguardaba que se termine de controlar definitivamente el fuego, para intentar determinar la causa que le dio origen.



Exal es una fábrica que comercializa aerosoles en distintas partes del país y tiene su sede central en Garín, aunque también posee otra fábrica en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

La empresa produce los envases de aerosol partiendo desde el tejo de aluminio, es el mayor fabricante de de ese producto para terceros de Latinoamérica, donde se llenan los envases de aluminio para clientes estratégicos, recipientes que luego se exportan a diferentes países de la región.

Incendio gigantesco en Fábrica de Garin pic.twitter.com/1GJKWeTzxO — Verónica. (@la_veris) 25 de octubre de 2017



