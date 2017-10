Desvincularon a Ari Paluch del programa de conducía en la señal televisiva A24

El periodista Ari Paluch fue desvinculado del programa que conducía en la señal televisiva A24 tras el escándalo generado por la denuncia de acoso sexual hecha pública por una microfonista.



La semana pasada, el conductor fue acusado por la microfonista Ariana Charrúa ante las autoridades del canal mediante un escrito en el que relataba que, al finalizar el programa y mientras le quitaba el micrófono, Paluch le “tocó el trasero”.



“Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable”, escribió Charrúa en su carta.

En su descargo, el animador admitió haber tocado inapropiadamente a la microfonista, pero aseguró que el contacto no fue deliberado y que se disculpó de inmediato.



Horas más tarde se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad sobre el momento en que Paluch y Charrúa están en contacto.



Como la imagen no permite una observación concluyente, el periodista consideró que prueban que solo hubo un roce accidental, mientras que para la mujer muestran la veracidad de su denuncia.



Tras conocerse la denuncia de Charrúa, otras mujeres que trabajaron con Paluch hicieron públicas situaciones de acoso o de maltrato laboral que aseguraron haber sufrido con el periodista.

Según informó en su página web La Nación, A24 no podía tomar la decisión de rescindir el contrato porque Paluch es empleado de la productora Scaramella, pero en una reunión de la que participó el propio periodista se resolvió que ya no estuviera al frente del programa que conducía los mediodías desde julio pasado.



Las apariciones de Paluch en la pantalla de A24 ya habían sido suspendidas desde el pasado fin de semana, cuando debía conducir de 13 a 15 la cobertura de las elecciones el domingo último, y fue relevado, al igual que el lunes en su programa habitual.



Según se informó, la rescisión de contrato es del canal con el programa conducido por Paluch en particular y no con el resto de los programas que produce Scaramella.



En las últimas horas se sumaron nuevos testimonios contra Paluch por situaciones de acoso y de maltrato en el ámbito laboral.



Verónica Albanese, quien fue locutora de su programa, aseguró haber sufrido acosos aún estando embarazada y dijo que fue despedida del ciclo porque no aceptó las propuestas.



También dijo que comenzó a trabajar con Paluch cuando la locutora Federica Guibelalde decidió irse del programa: “Federica la había pasado tan mal por la misma situación, a tal punto que se tuvo que ir a vivir a otro país”.



Guibelalde, quien es madre de cuatro niñas y está radicada en el exterior, dijo al programa “Nosotros a la mañana”: “No sufrí abuso, pero sí acoso por parte de Ari Paluch, desde comentarios verbales, hasta algún regalo inapropiado”.



“En lo personal, empecé a trabajar muy joven, recién recibida yo tuve que vivir mi propio tormento en el ámbito laboral porque las conductas machistas las asumíamos como normales”, dijo.

“El motivo de este pequeño testimonio es acompañar la lucha por los derechos de la mujer, hoy como madre de cuatro nenas”, concluyó. .