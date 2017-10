El gobierno sobrecumplió la meta de déficit fiscal en el tercer trimestre del año

El Gobierno anunció hoy que sobrecumplió la meta de déficit fiscal en el tercer trimestre del año, al ubicar al rojo en el 2,2% del Producto Bruto Interno, equivalente a los 222.379 millones de pesos.

El secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, explicó que el resultado primario fue obtenido por el Gobierno gracias a que los gastos están creciendo por debajo de los ingresos y de la inflación real acumulada.



“Este resultado de sobrecumplimiento de la meta se dio en un trimestre electoral, en el que tuvimos las PASO y los comicios legislativos. Ratificamos así que el calendario electoral no iba a modificar el comportamiento de las cuentas públicas”, expresó Pena en conferencia de prensa.



Al ser consultado sobre la el Gobierno terminará el 2017 con un déficit fiscal inferior a la meta, el jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, optó por la cautela al sostener que “hay que esperar a ver cómo se dan los ingresos y egresos en el tercer trimestre”.



“La meta no se modifica”, expresó Sandleris y Pena se mostró optimista dado que el Gobierno está reduciendo el gasto mientras en paralelo reduce la presión fiscal que pesa sobre la actividad privada.



La administración de Mauricio Macri tiene trazadas metas de déficit fiscal primario del 4,2% para este año; 3,2% para el 2018; y del 2,2% para el 2019, el último año de mandato.



La meta que había sido proyectada para el tercer trimestre del año era del 3,2%, por lo que la administración Cambiemos logró sobrecumplirla en 1 punto porcentual del Producto Bruto Interno, al ubicarla en el 2,2%.



Ese punto porcentual de sobrecumplimiento significó una baja adicional que no estaba prevista equivalente a los 106.651 millones de pesos.



El éxito del Gobierno respecto del cumplimiento de sus propias metas de déficit fue abonado en el tercer trimestre del año gracias a que los gastos primarios crecieron un 19% anual mientras que los ingresos totales avanzaron un 29% anual.



Los gastos primarios del Gobierno crecieron en septiembre principalmente por el incremento del 36% en los recursos destinados a las prestaciones sociales: Jubilaciones y Pensiones avanzó 39% anual; Asignaciones familiares y por hijo mostraron un alza del 25%; y otros programas, 34%.



Según precisó el ministerio de Hacienda, los gastos corrientes del Gobierno bajaron 5% anual en septiembre, por una abrupta caída del 42% en los subsidios que no alcanzó a ser compensada por el 14% de alza en los salarios públicos, 9% en trasferencias a provincias, 51% en transferencias a universidades y 10% de otras erogaciones.



Los gastos de capital registraron un alza del 25%, motivado por aumentos del 64% en los recursos destinados a Transporte, 48% para vivienda, 13% para agua y alcantarillado y 229% para educación; mientras que “otros” bajó 9%.(NA)