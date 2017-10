24/10/2017 - 17:14 | Deportes / Maradona: “me dolió en el alma no darle el premio a Messi” Herramientas: Compartir: Diego Armando Maradona se mostró contrariado hoy al tener que otorgarle “The Best” a Cristiano Ronaldo, en la gala de FIFA en la que se premiaron a los futbolistas más destacados del mundo.

El “Diego” contó que “estar charlando con (Lionel) Messi fue algo fantástico” y recordó que “el cariño y el amor es el mismo de siempre”.



Maradona había dirigido al crack del Barcelona en el Mundial Sudáfrica 2010, donde forjó un buen vínculo, que luego se vio discontinuado cuando renunció a la Selección argentina.

“Otra cosa que me pasó al darle la pelota a Ronaldo, fue que me dolió en el alma no dársela a Messi. Tiene cuerda para rato Lio”, opinó.



Por último, trazó un paralelismo entre él y el actual referente de la Selección: “Un argentino, más otro argentino, estábamos en lo más alto del fútbol del mundo”. Volver