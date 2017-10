Lollapalooza Argentina lineup día por día

Lollapalooza Argentina anunció hoy su "lineup" día por día en el que se develó el orden de los más de 100 artistas se reunirán en el Hipódromo de San Isidro desde el 16 al 18 de marzo del año próximo.

Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons y Chance The Rapper, entre otros, se presentarán el viernes 16 de marzo, en la primera jornada del festival; The Killers, Lana del Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake, Liam Gallagher y muchos otros lo harán el sábado, mientras que el domingo 18 de marzo será el turno de Pearl Jam, LCD Soundsystem, Kygo, The National, David Byrne y muchos nombres más.



Ahora, además se pusieron a la venta los tickets por día para cada uno de los tres días.

La preventa tiene un precio de 1750 pesos más cargo por servicio y se puede comprar en los puntos de venta de AllAccess y en la web oficial.



También siguen a la venta los últimos abonos para los tres días del festival, a un precio de 4990 pesos más cargo por servicio.



El "lineup" día por día quedó conformado de la siguiente manera:



Viernes 16 de marzo.

Red Hot Chili Peppers , Imagine Dragons, Chance The Rapper, Hardwell, Royal Blood, Anderson Paak and the free Nationals, Las Pelotas, El Dante, DVBBS, Camila Cabello, Spoon, Zara Larsson, Miranda!, Alison Wonderland, Oh Wonder, Clubz Indios, Mi Amigo Invencible, Militantes del Climax, What So Not, Mitú, Satélite 23, Jakob Ogawa, Shiba San, DJ Who, El Jardín de Ordoñez, Valdés y Concurso de hip hop. Kidzapalooza: Mariana Baggio, Babel Orkesta, Pim Pau, Mundo Arlequín, Lucas Lead y DJ Chimango.



Sábado 17 de marzo.

The Killers , Lana del Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake, Liam Gallagher, Khalid, Damas Gratis, Yellow Claw, Mac Miller, Mac Demarco, Metronomy, The Neighbourhood, Deorro, Marilina Bertoldi, Bambi, Barco, Nghtmre, Oriana, Kaleo, Jesse Baez, Tash Sultana, Luca Bocci, Louis The Child, Metro Live, Whethan, Halpe, Nene Almíbar y Concurso de hip hop. Kidzapalooza: Circo La Arena, Mariana Baraj, Caracachumba, Rayos y Centellas, Capitán Sanata y DJ Hot Monkey.



Domingo 18 de marzo.

Pearl Jam , LCD Soundsystem, Kygo, The National, David Byrne, Galantos, Bajofondo, Dillon Francis, Tyler The Creator, Emmanuel Horvilleur, Milky Chance, Volbeat, Mon Laferte, Zoé, Los Espíritus, Alan Walker, Cheat Codes, Octafonic, Leo García + Benito Cerati, Nathy Peluso, Thomas Jack y Ela Minus, Aloe, El Zar, Isla de Caras, Programa, Pyura y Concurso de hip hop.

Kiszapalooza: Deep Roy, Koufequin, Banda Cafundó, Cehache Respira, Aguafiestas y Maich DJ Set