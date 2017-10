Denunció que su marido la obligaba a tener sexo con sus amigos: dos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en la localidad mendocina de Maipú acusados de abuso sexual agravado mediado acceso carnal en el contexto de violencia de género y partícipe primario de abuso sexual.



Las detenciones se produjeron luego que una mujer denunciara era amenazada de muerte y obligada a mantener relaciones sexuales con los amigos de su marido, identificado como Carlos, un calvario que dijo, vivieron más mujeres de su familia.



Según la denunciante, una de sus hijas también era obligada a mantener relaciones sexuales, al igual que una de sus hermanas, que había regresado de España y, al no tener donde vivir, había terminado en la misma vivienda de Coquimbito.



Según consta en la denuncia, a la que accedió el portal MDZ, Carlos no sólo violaba a su esposa, sino que además la obligaba mediante maltratos físicos y amenazas a mantener "de dos a tres veces por semana durante varios años" relaciones sexuales con amigos de él, entre los cuales se encontraba un vecino.



La denuncia fue radicada por la mujer este sábado, tras ser nuevamente golpeada y amenazada y ese mismo día, la Justicia intervino para detener al marido y a un vecino que habría participado de los abusos.



La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal 10 de Maipú.



Allí la mujer relató que en algunas oportunidades en que era obligada a mantener relaciones, su marido observaba la escena para garantizarse la consumación del acto sexual con sus amigos.



Según la mujer, "esto le generaba placer" al hombre.



Además, relató que previo a realizar la denuncia, su esposo la agarró de los pelos, la tiró al piso y la golpeó mientras la insultaba.



El matrimonio vive en una precaria vivienda de Coquimbito, donde convive con sus hijos en una pequeña habitación.



Se estima que las vejaciones habrían ocurrido frente a éstos, más allá de la violación que sufrió una de las pequeñas, según contó la madre.



Por otra parte, en el expediente también se especifican detalles sobre el abuso a la hermana de la denunciante.



Esta mujer, habría llegado de España y al no tener dónde vivir, se habría quedado en la casa donde reside la hermana bajo la condición de dormir con su cuñado, el principal acusado.



Tanto el marido como su vecino están detenidos, Carlos imputado como autor de abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal en el contexto de violencia de género, mientras que el vecino fue imputado por partícipe primario de abuso sexual.

La causa está a cargo del fiscal de Violencia de Género, Flavio D Amore.