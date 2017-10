23/10/2017 - 20:07 | Actualidad / Vidal repudió un fallo que permite salidas a condenados por crimen de Natalia Melmann Herramientas: Compartir: La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionó hoy el fallo de la cámara de Apelaciones de Mar del Plata que habilitó las salidas transitorias a los tres ex policías condenados por el secuestro, violación y asesinato de la adolescente Natalia Melmann en 2001 en Miramar, al afirmar que en la provincia “no queremos que salgan libres”. “Estamos en contra del fallo del caso de Natalia Melmann”, señaló esta tarde la mandataria macrista y remarcó que esa resolución reciente “está apelada” ante la justicia.



Durante un acto gubernamental en el que aludió a las leyes que hacen falta en la provincia, Vidal se refirió al caso Melmann y apuntó: “No queremos que los policías que van a ser liberados (en forma transitoria) salgan libres”.



“Espero que la Cámara de Apelaciones tenga en cuenta el dolor de su familia y actúe en consecuencia”, insistió Vidal al sumarse al reclamo para que la justicia deniegue el beneficio de salidas transitorias a los tres hombres que fueron condenados por el rapto, violación y homicidio de la adolescente.



Los ex policías bonaerenses Ricardo Anselmini, Oscar Echenique y Ricardo Suárez cumplen desde 2002 condena a prisión perpetua por el caso Melmann en la cárcel de la localidad de Batán.



Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelación de Mar de Plata les concedió hace una semana las salidas transitorias basándose en su “buena conducta” en la prisión, pese a que días antes un juez había rechazado ese recurso que presentó la defensora oficial.



La familia Melmann presentó una nueva apelación al beneficio al advertir que la salida de los ex policías puede ponerlos en riesgo dado que durante años sufrieron intimidaciones por parte de los parientes de los acusados que viven también en Miramar.



La Mesa de Familiares de Víctimas de Femicidio también expresó su “más profundo repudio” al fallo porque, advirtió, “deja en claro la falta de perspectiva de género por parte de ciertos sectores de la justicia que sigue enmarcada en patrones culturales con base en el patriarcado”.



En ese marco, la Mesa realizará el miércoles, a las 16, en la sede del Instituto Nacional de las Mujeres, una conferencia de prensa encabezada por la directora del organismo, Fabiana Tuñez, para manifestarse públicamente sobre el caso.



La rueda de prensa se realizará en la sede del INAM, avenida Entre Ríos 181, piso 9, de la Ciudad de Buenos Aires.



De acuerdo con la decisión de los jueces Javier Mendoza y Esteban Viñas de la sala 1 de la cámara penal de Apelaciones marplatense, los condenados Anselmini, Echenique y Suárez tendrán permiso para salir de la cárcel cada 15 días por espacio de 12 horas.



La abogada de la familia Melmann, Sandra Berisso, advirtió que para otorgar ese beneficio los jueces “no tuvieron en cuenta el informe psicológico del Servicio Penitenciario” y rechazaron un pedido suyo de “un informe psiquiátrico en la asesoría pericial” para que evalúen a los tres condenados. Volver