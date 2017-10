Vicente López, el municipio en el que Cambiemos obtuvo la más amplia consolidación

Los comicios legislativos reafirmaron la abrumadora fortaleza de Cambiemos en Vicente López, luego de cosechar aún más votos que los conseguidos en las PASO, y marcar con notoriedad la distancia con la segunda fuerza política más votada en el distrito: Unidad Ciudadana.

La lista de concejales encabezada por su referente, la diputada nacional Soledad Martínez, obtuvo 60,82%, mientras que la lista de Unidad Ciudadana consiguió 19,08%. Con ello, el municipio de Vicente López fue testigo de una diferencia porcentual de más de 40 puntos, la mayor entre Cambiemos y el segundo espacio político, en toda la provincia de Buenos Aires.



Por su parte, la concejal electa se refirió a “la oportunidad maravillosa que me dieron los vecinos de Vicente López, que fue la de abrirme sus casas, sus clubes, los centros de jubilados e instituciones, de dejarme tocar sus timbres y recibirme”.



El jefe comunal la acompañó y expresó que esta elección significa “un voto de confianza de parte del vecino”, con lo que se reanuda el compromiso de trabajar día a día desde la gestión. Además, subrayó: “Hemos crecido en todo el país; para mí lo más importante es haber hecho un aporte importante a lo que ha sido una victoria en provincia de Buenos Aires”, en referencia al diferencial de 85 mil votos que aportó el distrito a la provincia.



A su vez, Jorge Macri logró, con estos números, el ingreso de Gabino Tapia, quien encabezaba la lista de senadores provinciales (resultando también el más votado en el municipio), al igual que Natalia Villa, electa diputada nacional.



Por otra parte, el intendente hizo mención a su trabajo durante la campaña en los distintos de los llamados “los sin tierra” dentro de la provincia de Buenos Aires: "Me encanta ayudar a los jóvenes que vienen con ganas, con utopías, y que quieren ser intendentes en sus distritos; desde mi rol en Vicente López, trato de aportar mis ideas”.



“Que los vecinos tengan la tranquilidad de que cada voto más es una mayor responsabilidad. Creemos que no hay cheque en blanco, y que a una gran victoria como ésta hay que responderle con el doble de humildad”, destacó Jorge Macri tras conocer los resultados.