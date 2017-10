Gran triunfo de Andreotti en San Fernando

La lista de 1País encabezada por Alicia Andreotti se impuso ampliamente con un 43%, logrando una distancia de 15 puntos por sobre las nóminas lideradas por Alex Campbell de Cambiemos (28%) y Matías Molle de Unidad Ciudadana (20%). ver video

Nuevamente los sanfernandinos se volcaron a las urnas electorales y respaldaron mayoritariamente a la gestión del Intendente Luis Andreotti, dándole el triunfo con un 43% a la lista de 1País encabezada por Alicia Andreotti. Los militantes y referentes del espacio político celebraron en el búnker y centro de cómputos, ubicado en Av. Avellaneda e Italia. Por debajo, el segundo lugar fue para Alex Campbell de Cambiemos (28%) y el tercer puesto para Matías Molle de Unidad Ciudadana (20%).



El Intendente Luis Andreotti manifestó: “Nosotros obtuvimos cerca del 43%, Cambiemos sacó el 28% y Unidad Ciudadana llegó al 20%. Lo que nos corresponde son cinco concejales, que son los que buscábamos renovar, la segunda fuerza lleva 3 y la tercera fuerza obtiene 2 ediles. Durante los seis años que tuvimos mayoría, pudimos sacar un montón de proyectos que la oposición votó en contra. Hoy el ciudadano mejoró su calidad de vida, tanto en obras como en servicio”.



De esta manera, 1País San Fernando se impuso con más de 15 puntos por sobre la lista encabezada por Alex Campbell, referente local de Cambiemos, fuerza que gobierna a nivel provincial y nacional.



Por otro lado, lamentó un incidente acontecido por la mañana, cuando la candidata Alicia Andreotti sufragaba y fue agredida por militantes de Alex Campbell, entre los que se encontraba ‘la Garza' Sosa, ex integrante de la banda de Luis ‘el Gordo' Valor. “La democracia siempre es una fiesta y nunca nos peleamos, ya que nos cruzamos todos en las plazas o los centros comerciales, pero hemos tenido este año realmente muchas agresiones desde el espacio de Cambiemos, y es realmente volver a tiempos que no teníamos democracia. Hoy tuvimos un incidente donde golpearon a un periodista y le han dicho que lo iban a enterrar 30 metros bajo tierra, y agredieron a la candidata de nuestro espacio. Son cosas que hacen retroceder y alejan a la gente de la política”, sostuvo Andreotti.



Alicia Andreotti, concejal electa por 1País, consideró que “el vecino nos recibió en general bien, lo que faltaba era el cara a cara con ellos porque gestionamos mucho, y lo que se ve en la calle es la transformación fruto de tantas horas de trabajo. Pero faltaba el diálogo con el vecino, donde pudimos explicar los proyectos que tenemos para adelante, los que hicimos y los que faltan hacer”.

En relación a la situación socio económica del país, analizó: “Es importantísimo que el gobierno nacional genere puestos de trabajo y también de una solución al tema de las tarifas tan altas. Nos encontramos con vecinos que no podían pagar la luz, y es una problemática en la cual el Estado debe trabajar mucho, ir por los que más nos necesitan porque hay que incluir a todos”.



El Intendente Luis Andreotti concluyó que “estos dos años que se vienen, tenemos para hacer mucho más y creemos que van a ser los mejores dos años de gestión porque tenemos muchos proyectos y el acompañamiento del vecino”.



Estuvieron presentes los referentes y militantes de 1País San Fernando, entre los que estaban el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, y el Diputado Provincial, Juan Andreotti.