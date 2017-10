Vidal: “somos la generación que va a cambiar de verdad y para siempre” la provincia de Buenos Aires

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que Cambiemos es “la generación que va a cambiar de verdad y para siempre” la provincia de Buenos Aires, al tiempo que remarcó que fueron los bonaerenses los que “sostuvieron la esperanza en los momentos más difíciles”.

“Hoy aprendimos que no hay un salvador, atajos o caminos fáciles. Pero también aprendimos que juntos los bonaerenses hacemos un equipo imparable, porque somos la generación que va a cambiar de verdad y para siempre esta provincia”, enfatizó Vidal al tomar la palabra en el búnker de Cambiemos.



En este sentido, la gobernadora agradeció el apoyo de los bonaerenses y resaltó: “Todos los que fuimos parte de esta campaña sabemos que la elección no la ganó el Presidente, ni la gobernadora, sino los bonaerenses. Fueron los que decidieron apoyar el cambio y sostuvieron la esperanza”, destacó.



Ante el grito de los militantes de “No vuelven más”, en referencia al kirchnerismo, la gobernadora resaltó: “Esta es una noche para unirnos no para seguir dividiéndonos”.



En tanto, agradeció a los candidatos que se presentaron en estas elecciones legislativas, y agregó: “Cada uno va cumplir con lo que se comprometió”. “Seguimos haciendo historia en la provincia de Buenos Aires. Hoy, como en el 2015, millones nos abrazamos en las urnas para cambiar. Millones que creemos en la honestidad y las cosas que se consiguen con esfuerzo, el trabajo de cada día, la paz, dejar atrás la soledad y resignación de la provincia”, aseguró.



Además, la gobernadora envió un mensaje a quienes no votaron a su espacio: “Quiero decirles que cada uno de esos votos cuenta y su voz vale igual, los vamos a escuchar”.



“Vamos a trabajar para mejorar, somos humanos falibles, nos podemos equivocar. Nadie es imprescindible, no hay un salvador que nos venga a sacar de ningún lugar. Somos la generación que va a cambiar en serio y para siempre esta Provincia”, concluyó.