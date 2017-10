Cambiemos ganó la contienda con Cristina Kirchner por cuatro puntos en Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Fernández fue derrotada hoy en la elección de senador nacional por la provincia de Buenos Aires por el candidato oficialista Esteban Bullrich, con lo cual la alianza gobernante Cambiemos se alzó con dos de las tres bancas de la Cámara alta en juego y la ex mandataria debió conformarse con un solo escaño, quedando afuera su compañero, el ex canciller Jorge Taiana.

Fernández -quien fue senadora entre 1995 y 1997 y de 2001 a 2007- padeció el primer traspié electoral de su carrera política y, aún en el momento en que estaba escrutado el 99 por ciento de los votos emitidos en el mayor distrito del país, rehusó reconocer el triunfo de sus rivales, el ex ministro de Educación porteño y nacional y la ex diputada nacional Gladys González.



Cambiemos conseguía 3.872.339 votos (41,39 por ciento), Unidad Ciudadana 3.484.161 (37,24), 1País (Sergio Massa) 1.059.558 (11,32), Frente Justicialista (Florencio Randazzo) 496.561 (5,31) y Frente de Izquierda y los Trabajadores (Néstor Pitrola) 444.100 (4,75).



Bullrich llamó a “seguir aspirando a una provincia, un país, donde el que piensa diferente no sea un adversario, sino una visión a la cual tomar en cuenta”, remarcó. Al hablar desde el búnker de Cambiemos en Costa Salguero, Bullrich aseguró: “Somos la generación que vino a cambiar la provincia para siempre”.



En tanto, Cristina Fernández, quien a partir de ahora tiene fueros parlamentarios que la protegen ante las múltiples causas que tiene en la justicia, destacó que su espacio pudo “crecer, sumar votos”, pese a que, dijo, enfrentó “a la más enorme e inédita concentración de poder de que se tenga memoria desde la restauración democrática”.



“El resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí, hemos crecido”, aseveró Fernández, quien en las PASO de agosto había ganado por 0,21 por ciento, o sea unos 20 mil votos.



En tanto, para diputados nacionales Cambiemos se impuso por una diferencia más amplia, de 6 puntos. La alianza gobernante consiguió 3.890.198 (42,19 por ciento) y 15 diputados nacionales de los 35 que se renovaban; el kirchnerismo de Unidad Ciudadana logró 3.341.427 (36,24) y 13 legisladores; 1País, 1.017.506 (11,03) y 4 escaños; el FIT, 491.680 (5,33) y 2 diputados, y el Frente Justicialista, 480.726 (5,21) y 1 legislador.



De esta manera, ingresan por Cambiemos a la Cámara Baja Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores, Guillermo Montenegro, Marcela Campagnoli, Fabio José Quetglas, Carlos Alberto Fernández, Natalia Soledad Villa, Javier Campos, Juan José Miguel Aicega, Josefina Mendoza, Hernán Berisso, Ezequiel Martín Fernández Langan, María Carla Piccolomini, Pablo Miguel Ansaloni y Martín Nicolás Medina.



Por Unidad Ciudadana, en tanto, lo hacen María Fernanda Vallejos, Roberto Carlos Salvarezza, Fernando Espinoza, Vanesa Raquel Siley, Daniel Osvaldo Scioli, Hugo Rubén Yasky, Mónica Fernanda Macha, Leopoldo Moreau, Laura Valeria Alonso, Jorge Walter Correa, Ada María Magdalena Sierra, Horacio César Pietragalla Corti y Laura Russo.



Por el massista 1País entran Felipe Solá, Mirta Tundis, Daniel Arroyo y José De Mendiguren; por el FIT, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, y por el “randazzismo” lo hace el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.



En las elecciones a Diputados de 2015, el entonces Frente para la Victoria se había impuesto con el 37,28% de los votos y se adjudicó 14 de las 35 bancas de diputado que se pusieron en juego.



En tanto, Cambiemos había conseguido el 33,75% de los votos, lo que le permitió acceder a 12 bancas, mientras que el massismo estuvo lejos de lo alcanzado por su líder Sergio Massa en 2013 y cosechó 20,98% de los votos, quedándose con ocho escaños para la Cámara Baja.