22/10/2017 - 23:21 | Zonales / Tigre Julio Zamora: “Esta gestión no se va a detener por un resultado electoral” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de Tigre, Julio Zamora, aseguró que “no es una buena noticia este resultado” al reconocer el triunfo del candidato de Cambiemos, Segundo Cernadas en las elecciones legislativas que se realizaron hoy en Tigre. Tras reconocer la derrota del Frente 1País en Tigre, Julio Zamora aseguró “Pensábamos tener otra performance que no se dió, esto no significa la muerte de nadie, es un resultado que tenemos que aceptar".



Zamora destacó además “me comunique con los candidatos de las otra fuerzas políticas para felicitarlos, a Segundo Cernadas que ganó y a Roxana López que realizó una excelente elección con Unidad Ciudadana”.



Respecto a los motivos que llevaron a esta derrota en el Distrito, Zamora consideró “de alguna manera vamos a tener que saber leer este resultado, no es cuestión de hacer análisis apresurados, es un resultado que nos pone en una situación de balance, de poder evaluar cuales son las causas, si son nacionales o locales, que aspecto tenemos que mejorar en nuestra gestión y trabajar para que el vecino sienta que no obstante este resultado seguimos trabajando para que siga viendo obras”.



“Sé que muchos militantes están tristes por estos resultado, pero mañana nos tenemos que levantar y trabajar con los vecinos en la calle y continuar las obras pendientes”, afirmó el intendente.



"Esta gestión no se va a detener por un resultado electoral, sino que este resultado tiene que ser motivador para recuperar el liderazgo que tuvimos en la comunidad en estos 10 años, y que no encontramos nosotros a prima facie motivos que ameriten un castigo a esta gestión que tiene una alta aprobación de la población, vamos a trabajar para ver que nos dijo la ciudadanía con este resultado", explicó Zamora.