20/10/2017 - 19:12 | Actualidad / PyMEs industriales de San Martín continúan afectadas por el contexto económico

El Observatorio Socioeconómico municipal realizó una nueva encuesta a 250 industrias locales, que refleja que la demanda no mejora, el empleo sigue estancado y no hay inversiones importantes. A través de su Observatorio Socioeconómico, la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de San Martín realizó una nueva encuesta a 250 PyMEs industriales de la ciudad, hoy preocupadas por el incremento en las tarifas, la caída de las ventas y la rentabilidad, la inflación, la suba de costos y las importaciones.



Los datos relevados entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre, reflejan que la demanda interna no repunta, la creación de empleo está estancada y los empresarios no invierten, lo que muestra la inexistencia de una firme reactivación económica.



En este sentido, 4 de cada 10 empresas sostienen que su situación empeoró y 3 de cada 10, que es igual al último año. La situación muestra una leve mejoría respecto al informe trimestral anterior del Observatorio, aunque el 72% de las PyMEs evalúa que la economía nacional está igual o peor que hace un año.



En relación a las ventas, el 71% de los empresarios sostiene que en el último año empeoraron o siguen igual. Los sectores que registraron las mayores caídas fueron el Papel, Edición e Impresión (21%), seguido por Vidrio, Cerámica y Minerales no metálicos (15%), y Madera (11%).



Por otro lado, la caída de la rentabilidad sigue siendo un motivo de alerta empresaria: el 82% de las industrias afirmó que cayó o cayó mucho, y sólo el 5% aseguró que se incrementó un poco. Los sectores más golpeados en este sentido fueron Textiles, Maquinaria y Equipos.



Los niveles de ocupación no ofrecen signos de recuperación, el 15% de las PyMEs encuestadas indicó que redujo la cantidad de trabajadores, mientras que en el 12% se incrementó. “Las ventas no mejoran pero las empresas de San Martín prefieren mantener el personal”, explicó el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Alejandro Tsolis.



Y agregó: “El informe de nuestro Observatorio Socioeconómico refleja además que los empresarios reclaman una asistencia nacional para acceder al financiamiento, y están preocupados por las tarifas y el aumento de las importaciones”.



A esto se suma, una caída de las inversiones. De acuerdo al estudio, 6 de cada 10 firmas no realizaron desembolsos productivos en el último año y más de la mitad de los empresarios afirma que no hará inversiones en 2018.



Las empresas encuestadas se encuentran ubicadas en toda la ciudad, principalmente en Villa Lynch, Villa Maipú, José León Suárez, Villa Bonich, Villa Zagala, Villa Chacabuco, Villa Ballester y San Andrés.



San Martín cuenta hoy con más de 7.000 PyMEs industriales y de servicios, y dos tercios de su economía son generados por el sector industrial. En este sentido, trimestralmente el Observatorio Socioeconómico de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico realiza una encuesta para conocer el desempeño de cada sector.



En marzo, el intendente Gabriel Katopodis declaró en la ciudad la Emergencia PyME, una medida que otorga una reducción del 40% de la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene para las PyMEs industriales, y asesoramiento permanente para fortalecer la productividad y el empleo, ante la crisis que atraviesa el sector productivo.