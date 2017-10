20/10/2017 - 7:06 | Política / En una carta abierta, Massa le pide a Macri “que el domingo escuche”. A Cristina le reprocha su “soberbia” Herramientas: Compartir: El candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires del frente “1País”, Sergio Massa, pidió hoy en una carta abierta al presidente Mauricio Macri “que el domingo escuche mejor que ningún otro día”, y a la ex jefa de Estado Cristina Kirchner le reprochó su “soberbia”.

“Pensé mucho en ustedes. Pensé en la esperanza que millones de argentinos depositaron en usted hace dos años, Presidente.



Pensé en usted, señora, y las razones por las que no pudo escuchar a ese 54 por ciento que la votó hace ya demasiados años”, dijo el diputado.



En un texto que difundió a través de las redes sociales antes de la veda electoral, Massa señaló: “Pensé en lo que representaron y representan. En las esperanzas y las frustraciones de los argentinos en estos 34 años de ejercicio ininterrumpido de democracia”.



“Alfonsín, Menem, De Rúa, Kirchner. Todos llegaron para refundar la Argentina. ¿Por qué tenemos que empezar siempre de nuevo y cada vez hay más pobreza e inequidad, peor educación y más inseguridad? ¿Por qué no podemos pensar un proyecto de país con todos los argentinos incluidos?”, se preguntó.



Tras señalar que también pensó en lo que tiene “que aprender”, el candidato aludió a la ex presidenta, candidata a senadora bonaerense, y enfatizó que “la soberbia no es buena consejera, yo lo comprobé cuando evité su intento de eternizarse, y todavía lo estoy aprendiendo”.



“Por eso le pido, Presidente, que el domingo escuche mejor que ningún otro día. Siempre es más difícil cuando se gana. Y a usted, señora, con todo respeto, no aferre a la gente que aún cree en usted a su pasado, la gente no se lo merece”, instó.



En ese marco, sostuvo que “el domingo es una nueva oportunidad para reflexionar. Hagámoslo con grandeza, entendiendo que los errores que cometemos los paga la gente todos los días con peor calidad de vida. No hay Argentina posible si no es para todos. No hay Argentina posible sin unidad. No hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, cerró Massa, con una frase de Juan Domingo Perón de 1973.

