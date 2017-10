Horóscopo del viernes 20 de octubre de 2017

ARIES

Podría ser el comienzo de alguna actividad que le daría buenos frutos a futuro. Diálogo intenso con la pareja, tranquilidad lograda. Simpleza y bienestar.

Tener en cuenta: las cosas son a su debido tiempo.



TAURO

Las esperanzas se reavivan en el plano afectivo. Se apunta a que esta jornada otorgue respuestas esperadas. Genere la ocasión para poder sentarse a dialogar con la familia.

Tener en cuenta: no quedarse con las ganas de decir lo que se siente.



GÉMINIS

No se deje llevar por los celos, son una trampa para los afectos. Avance en las tareas, reconocimiento y eficacia que lo hará sentirse satisfecho con sus esfuerzos.

Tener en cuenta: tomarse incluso el trabajo con alegría.



CÁNCER

Visita que deberá hacer a alguien que lo necesita. Los problemas ajenos podrían afectarle emocionalmente. Una buena posibilidad de contactar a alguien importante para usted.

Tener en cuenta: la importancia de dar.



LEO

Sentirá alivio por una respuesta favorable sobre un tema laboral que lo preocupaba. Sostenga su buen humor en este día que será promisorio en varios sentidos.

Tener en cuenta: no tenemos que dar por perdido algo que esperamos que se nos dé. Siempre puede haber una posibilidad.



VIRGO

Recompensa emocional que la verá venir de la mano de un amigo que lo ayudará. No postergue aquellos llamados que quedaron en la nada, la palabra es la llave de las soluciones humanas.

Tener en cuenta: las actitudes positivas siempre nos llevan a buenos resultados.



LIBRA

Sería importante para esta jornada que deje de lado pensamientos negativos que respectan a los afectos personales que le quitan tiempo. La experiencia interesante será en el trabajo. Noticia.

Tener en cuenta: todo pasa, todo tiene su tiempo en nuestro espacio.



ESCORPIO

Gobierna el día bastante movimiento en el plano laboral con algunos cambios y novedades. Evite comidas pesadas y ocúpese un poco más de su bienestar físico.

Tener en cuenta: las compensaciones siempre llegan de alguna manera.



SAGITARIO

Buena manera de comenzar la jornada a partir de una noticia positiva que llega en el plano laboral. Se supone aceptada una propuesta afectiva, esperanza.

Tener en cuenta: que las cosas suceden aún sin querer y es importante la aceptación para poder luchar luego.



CAPRICORNIO

Importante día en todo lo que respecta a los afectos. Salud emocional en equilibrio aportando un nuevo ritmo a las cuestiones afectivas. Animosidad y reencuentro. Tratar de descansar más.

Tener en cuenta: las posibilidades que otorga la vida desde su silencio.



ACUARIO

Jornada con posibles tentaciones en el plano emocional, a no perder la cabeza acuarianos aquellos que estén en pareja. Situación algo dificultosa en las actividades, atención.

Tener en cuenta: las acciones que hacemos son todas medidas por la Alta Conciencia desde donde nos llegan las lecciones de vida.



PISCIS

Celebraciones en el plano familiar, noticias que llegan en el plano de la salud incluidos bebés que agrandarían las familias. Sin problemas la jornada laboral.

Tener en cuenta: el valor de las grandes alegrías.