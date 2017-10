Massa y Stolbizer cerraron su campaña con una conferencia de prensa en Tigre

Tras el hallazgo de un cadáver en el río Chubut en el marco de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, la fuerza 1País decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para el día de hoy en el Club Universitario de La Plata. Sobre este hecho, el diputado nacional y candidato a senador Sergio Massa, acompañado por Margarita Stolbizer y los referentes de su espacio, brindó una conferencia de prensa en el Museo de Arte Tigre (MAT).

La fuerza 1País, que lidera Sergio Massa, decidió suspender el acto de cierre de campaña previsto para hoy en el Club Universitario de La Plata entendiendo el respeto y esclarecimiento que demanda la sociedad tras el hallazgo del cuerpo que por estas horas se intenta determinar si se trata del joven Santiago Maldonado. Al respecto, y en diálogo con la prensa en el Museo de Arte Tigre (MAT), Massa aseguró: “Es raro y es triste que lleguemos al momento en que terminan las campañas cruzados por la violencia, la muerte, por las dudas. Sentimos que había que suspender los actos de campaña porque los argentinos no tienen mucho para festejar por estas horas: la Argentina no está ni para papelitos ni para globitos porque tiene una herida abierta que tenemos que cerrar”.



Y añadió: “Lo primero que quisiéramos es pedirle a todas las fuerzas políticas que desde hoy al domingo llamemos a votar en paz, a respetar el voto, a cuidar esta democracia que tanto le ha costado a la Argentina consolidar. Llamemos al respeto por los otros: un país no puede vivir en una pelea en la que sistemáticamente nos empujan a los argentinos a veredas que parecieran distintas cuando somos todos hermanos”.



Sobre el accionar del Gobierno en el marco de la investigación de la desaparición y posible muerte de Santiago Maldonado, el candidato a senador advirtió: “Todos tenemos que pelear para que haya verdad alrededor de la muerte, de la desaparición de una persona, para que haya Justicia cuando hay una familia que sufre el fracaso del Estado en cuidarla; para que los que robaron vayan presos y devuelvan lo que robaron, y encontrar un camino que les permita a nuestros trabajadores, pequeños y medianos empresarios y jubilados vivir en un país unido y de progreso. Ningún país creció en el medio de la pelea, de la fractura, la división, ni la sangre, ni la muerte. Tenemos que entender que si queremos conseguir en serio un país grande que contenga a los más de 40 millones de argentinos tenemos la obligación y la responsabilidad de entender que hay cosas que no son de la política barata: ni la muerte ni el encubrimiento de los corruptos pueden tener lugar en la política que tenemos que construir”.



Y continuó: “Si la vuelta de la democracia nos dejó un aprendizaje es que la vida y la paz tienen que ser un valor irrenunciable de todos, de una punta a la otra del arco político. El momento que estamos viviendo me genera tristeza como hijo de la democracia, porque a cuatro días de una elección llegar con la sociedad conmocionada, cruzada y dividida por el uso político de una desaparición y presunta muerte. nos lastima como país”.



En ese sentido, Massa afirmó: “No podemos soñar con un país con pleno empleo, con trabajo, si gastamos energías, esfuerzo y tiempo en ver cómo destruye el uno al otro; no podemos soñar con un país seguro y en paz si no tenemos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad profesionales, bien entrenadas, bien controladas, pero además con un Estado y gobernantes que tengamos la capacidad de separar y encarcelar a aquellos que usan el poder del uniforme para lastimar a quienes tienen que cuidar”.



Asimismo, en relación a la situación del diputado nacional y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Massa señaló: “Aspiramos a que el miércoles cuando se vote el desafuero de un diputado pedido por orden judicial, no sólo se vote el desafuero de un legislador sino de todos los diputados y senadores. Los argentinos somos iguales ante la ley, lo dice la Constitución, no puede ser que algunos usen los votos de la gente para escapar de la Justicia”.





Por último, el candidato a senador hizo un llamado a los argentinos de cara a los comicios del próximo domingo: “Ojalá los argentinos el domingo se saquen de encima la extorsión del miedo, que la gente elija con libertad. Salgamos de la trampa de la extorsión que porque mientras tiran de la soga para ver quienes se quedan con un cachito más de la Argentina, los millones que viven al margen de la política produciendo, trabajando, lo que quieren es un país unido, seguro, con paz”.Por su parte, la diputada nacional Stolbizer señaló: “Todos saben que no es el cierre que nosotros hubiéramos pensado, pero creemos que tenemos que manejarnos con la misma responsabilidad y seriedad con que lo hicimos siempre. Si algo caracterizó a nuestra fuerza es el enorme respeto con que asumimos esta situación sumamente dolorosa, nunca intentamos sacar un aprovechamiento electoral”.Y prosiguió: “Desde un comienzo exigimos que el Gobierno se hiciera cargo, y este prefirió dar vuelta la cara y elegir un silencio inhumano. Nosotros no hacemos un acto de cierre de campaña pero venimos a dar la cara porque no se puede ser cómplice de esta farsa de quienes quieren sacar provecho y quienes quieren poner las cosas en un cajón para no hacerse responsables”.“Raúl Alfonsín nos convenció de que nunca más en la Argentina se debían violar los derechos humanos. Por esa razón es que hemos decidido poner en valor la democracia y la vida en democracia. Aprendimos a costa del dolor y la sangre derramada en nuestra país de la necesidad de defender con firmeza la vida por sobre todas las cosas, por eso nos conmocionó tanto desde un comienzo la situación de una desaparición en democracia bajo la responsabilidad directa de una fuerza de seguridad que tenía que cuidar a las personas”, sentenció.Además estuvieron presentes los diputados nacionales Graciela Camaño, Felipe Solá, Mirta Tundis, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren, Carla Pitiot, Julio Raffo, Cecilia Moreau, Horacio Alonso, Azucena Ehcosor, Carlos Selva, el candidato a diputado nacional Daniel Arroyo, el senador provincial Sebastián Galmarini, el legislador provincial Jorge Sarghini, el intendente de Tigre Julio Zamora, la candidata a concejal por Tigre Gisela Zamora, y otros referentes de 1País.