San Fernando realizó la Gala de Gimnasia de Adultos

El Intendente Luis Andreotti y el Diputado Provincial Juan Andreotti disfrutaron del evento en el Polideportivo N° 1, junto a cientos de familias sanfernandinas. Distintos grupos de alumnos mostraron todo lo aprendido durante el año a través de coreos de baile y danza.



En una noche colorida y a pura música se llevó adelante la Gala de Gimnasia de Adultos, en las instalaciones del Polideportivo N° 1, ubicado en Arnoldi y Pasteur. Padres, profesores y funcionarios municipales disfrutaron de cada una de las performances que alumnos exhibieron durante la gran noche.



El Intendente Luis Andreotti, quien estuvo presentes en la Gala junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, expresó: "Hemos visto una gran fiesta de Gimnasia como todos los años. Hemos tenido la fiesta de los chicos y ahora la de los adultos. Realmente estamos muy contentos. En todos los Polideportivos se realiza esta actividad, el vecino viene, se divierte, baila y tiene una buena calidad de vida. Eso es lo que buscamos y en esta actividad lo estamos cumpliendo muy bien".



"Si no hubiera participación de la familia, esta actividad no tendría mucho sentido. Fomentamos que la gente viva mejor, que se lleve bien, que tengamos un Municipio tranquilo, en paz, y que tratemos entre todos de tener un lugar de vida muy bueno", continuó el Jefe Comunal.



Por último, el Intendente Luis Andreotti expresó: "Tenemos un equipo de profesores y la Secretaría de Deportes y Educación que trabajan muy bien. Uno puede hacer muchas inversiones pero el factor humano es fundamental. Sin buenos profesores, buenos directores, buen Secretario, no tendríamos esta actividad con tanto brillo".



"Toda la actividad deportiva de San Fernando la fomentamos porque creemos que es una actividad que incluye e integra, y también es de igualdad de oportunidades. Por eso creemos que esta inversión que se hace en Deporte a la larga tendrá sus frutos", finalizó el Jefe Comunal.



Durante el evento también estuvo presente el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.