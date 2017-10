Gisela Zamora: “Seguiremos invirtiendo para que los chicos de Tigre tengan más escuelas públicas de calidad”

Lo afirmó la primera candidata a concejal por el frente 1País, en una merienda que mantuvo junto a docentes y autoridades de la comunidad educativa local. Además, repasó las obras de gestión municipal logradas en el último período y escuchó inquietudes de los presentes.



La primera candidata a concejal por 1País Tigre, Gisela Zamora, mantuvo un encuentro con docentes y autoridades de la comunidad educativa local en la sede del Rotary Club de General Pacheco. Allí, repasó las obras desarrolladas en la ciudad, escuchó inquietudes de los maestros y pidió trabajar de forma mancomunada con cada uno de los establecimientos.



En ese marco, Zamora destacó: "Estos encuentros sirven muchísimo para mantener un vínculo de trabajo constante con el cuerpo docente que, a su vez, cumple un rol fundamental en la enseñanza de los chicos". Y agregó: "Seguiremos invirtiendo para que los chicos de Tigre tengan más escuelas públicas de calidad".



"Les pedimos que este domingo nos acompañen para seguir creciendo y avanzar en la educación, en la seguridad y en la salud de todos los tigrenses", culminó Zamora.



Un buen número de docentes y autoridades participaron de la jornada, cuyo objetivo fue generar un espacio participativo más a la comunidad educativa.



La directora de la Escuela Nº18 de Benavídez, Roxana López, dijo: "Fue muy interesante la reunión para acercarle a Gisela nuestras sugerencias. Creo que la charla fue productiva para acordar métodos de trabajo".



En tanto que Claudia Moro, directora del jardín Nº925 y Nº949 de la misma localidad, aseguró: "Sinceramente no puedo negar el avance positivo de la gestión en cuanto a la seguridad y la tranquilidad que eso me genera como mamá, fundamentalmente. No veo que en otros lugares del conurbano ocurra lo mismo".



Además de la ampliación del Centro Universitario Tigre (CUT), la integración del nuevo polo educativo primario "Amado Bondpland" en Rincón de Milberg y la extensión de la escuela secundaria Nº21 de Benavídez, en materia de inclusión social el distrito cuenta con el programa de Orquestas Infanto Juveniles que tiene inscriptos más de 400 chicos de toda la ciudad. Es un proyecto educativo, cultural y comunitario que ofrece acceso al aprendizaje musical a sectores sociales tradicionalmente alejados de esa posibilidad.



Estuvieron presentes: los candidatos a consejeros escolares por 1País Tigre Marcelo Agusti y Clara Antunez; el presidente del Consejo Escolar, Adrián Pintos y el presidente del Rotary Club de General Pacheco, Alberto Galeano.