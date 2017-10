Vidal: votar para “profundizar el cambio” en contra de la alternativa de “volver al pasado”

La gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal llamó a los bonaerenses a votar “sin miedo” en las elecciones legislativas del próximo domingo para “profundizar el cambio” en contra de la alternativa de “volver al pasado”.

“Hay una alternativa que es volver al pasado, y nosotros les proponemos a los bonaerenses profundizar el cambio que empezamos en 2015, que tiene que ver con dar peleas que durante años esperaron que se dieran y no se daban”, manifestó Vidal.



“Es muy importante que la gente vaya a votar, que lo haga en paz, con tranquilidad, que no se deje intimidar, que no se deje llevar ni por el miedo, ni por las descalificaciones, que votemos todos en paz, y que decidan”, manifestó Vidal.



En declaraciones publicadas hoy por Diario Popular la gobernadora de Buenos Aires destacó que durante su gestión se lleva a cabo una lucha contra las mafias y se intensifica la realización de obra pública que durante muchos años “no llegó”.



“Eso es lo que votamos el domingo: qué hicimos, qué faltó en cada uno de esos 20 meses de trabajo muy comprometido, contra 25 años de gobierno delos mismos”, señaló Vidal.



En otro orden la gobernadora se refirió a la posibilidad de que la ex presidente Cristina Kirchner sea consagrada senadora nacional el próximo domingo y que los fueros parlamentarios interfieran en el accionar judicial.



“Ella representa a un sector de la sociedad que la vota. Si llega a ser senadora, será decisión delos bonaerenses el domingo, estamos en democracia y respetar el voto es el primer paso para ser democráticos”, indicó Vidal.



“Después, si tiene fueros o no, es una decisión de la justicia, para eso tiene que haber un requerimiento de un juez pidiendo el desafuero, y en todo caso la Cámara definirá qué camino sigue”, agregó.



En referencia al cadáver encontrado en el Río Chubut y la posibilidad de que se trate del cuerpo del desaparecido Santiago Maldonado, la gobernadora consideró necesario no emitir opinión hasta tanto se determine la identidad de la víctima.



“Me parece lo mejor esperar a que hable el juez o la familia, antes de nosotros salir a decir algo. No se más de lo que sabemos todos. Conozco lo que se conoce públicamente”, señaló.



“Fui muy prudente en la campaña, hablé en pocas ocasiones porque me parecía que era un tema que no podía estar metido en el contexto electoral”, añadió.