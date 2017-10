Magario le contestó a Vidal por los hospitales cerrados: “no le importa la salud de los matanceros”

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, volvió a pedirle hoy a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que abra los dos hospitales que están construidos en su distrito, el más densamente poblado del Gran Buenos Aires.

El pedido fue expresado por Magario después de que la gobernadora ratificara en un programa de televisión que no abrirá ni pondrá en funcionamiento los hospitales de Laferrere y Rafael Castillo.



Según dijo la mandataria en medio de la campaña electoral, “esos edificios fueron construidos para tener la foto de la inauguración” y no porque exista una necesidad concreta de atención sanitaria por parte de los vecinos en esa zona.



Ante esas declaraciones, Magario expresó “que Vidal conoce que el sistema de salud de La Matanza está incompleto dado que según la Organización a Mundial de la Salud (OMS) para tener un sistema sanitario adecuado, se requiere contar con una cama hospitalaria cada 1.000 habitantes”.



“En este momento La Matanza tiene 1.100 camas, es decir que le faltan 900 camas porque tiene 2 millones de habitantes. Nos falta el equivale a 5 hospitales como los que están cerrados para tener un sistema adecuado según la OMS. La gobernadora sabe de estos requerimientos y aun así volvió a mentir públicamente”, dijo Magario.



La intendenta recordó que la responsabilidad de poner en servicio esos hospitales es de la Nación y de la Provincia, dado que los nosocomios pertenecen al Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC).



Los hospitales del SAMIC son fondeados en un 70% por la Nación, en un 27% por la provincia y en un 3% por el municipio.



“Nosotros corremos ya con todos los gastos de los servicios que están en funcionamiento en el hospital René Favaloro de Rafael Castillo, mientras que los gobiernos de Mauricio Macri y Vidal le niegan la atención sanitaria que tanto necesitan los matanceros”.



La intendenta también respondió a los dichos de la gobernadora sobre la inversión de los recursos en la remodelación de los hospitales existente, en lugar de abrir los nuevos centros de salud.



“Vidal miente en forma flagrante, porque ella sabe muy bien que la apertura del Hospital René Favaloro permitiría hacer la remodelación del Hospital Paroissien sin cortar su vital servicio de atención, como pasa hoy en día”, enfatizó.



Para Magario, “las nuevas declaraciones de la Gobernadora confirman una vez más que no entiende, no le interesa, o no sabe cómo resolver los problemas más urgentes de los matanceros y en definitiva de todos los bonaerenses”. .