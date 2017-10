La familia de Maldonado repudió las expresiones de Carrio y la candidata a diputada pidió disculpas

Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, repudió hoy las expresiones de Elisa Carrió y su comparación de que el cuerpo aparecido en el río helado “se parece a Walt Disney”, frase que consideró “una falta de respeto”, por lo que la candidata a diputada salió inmediatamente a pedir disculpas.

“Las declaraciones que tuvo (Carrió) desde que empezó a hablar de Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Alguien que es una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo”, advirtió la mujer, visiblemente conmovida.



Por su parte, Carrió ofreció en su cuenta de Twitter sus “más sentidas disculpas” a la familia de Maldonado, y aclaró: “Nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas”.



Además, manifestó su “deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago” y agregó: “Pido perdón de corazón si les causé algún dolor”.



Durante una conferencia de prensa brindada en Esquel por la familia Maldonado y sus abogados, Antico había advertido que los términos con que se refirió la dirigente de la Coalición Cívica y candidata a diputada por el oficialsimo, son “una falta de respeto”.



“Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, eso es una cosa, y otra es faltar el respeto con todos los dichos”, afirmó la pareja de Sergio Maldonado, y agregó: “Le pedimos respeto”.



Ayer, Carrió había hecho referencia al estado en que habría sido hallado el cuerpo de Maldonado en las aguas heladas del río Chubut, donde afirmó que “es como Walt Disney”, cuyo cadáver, tras su muerte, fue sometido a la crioconservación, según cuenta la historia.



Asimismo, Carrió reiteró su idea de que “en un 20 por ciento” Santiago Maldonado pudiera encontrarse con vida en Chile.



“Yo quiero la aparición con vida de Maldonado y estamos trabajando para eso. Hubo muchas desapariciones pero nunca la usamos políticamente. Yo estoy segura de que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmeria, tiene que ir preso por asesinato y el resto por encubrimiento. Pero hay un 20 por ciento de posibilidades que este chico esté en Chile. Hay algunos que quieren muertos”, afirmó la legisladora.