Stolbizer: “Hay que votar con esperanza, no con el miedo a que vuelva el pasado"

Margarita Stolbizer estuvo junto a los primeros candidatos a concejales de 1Pais Vicente López en una conferencia de prensa en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López.

"Suspendimos nuestras actividades de campaña pero no vamos a quedarnos en silencio, tienen que hacerse cargo", arrancó diciendo Margarita Stolbizer frente al hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut.



Todos los candidatos coincidieron en que ha sido una campaña lavada, sin contenido y sin debate. “1Pais puso su agenda ahí: en las propuestas”, resaltó Stolbizer y siguió “pudimos unificar dos agendas de trabajo, la de Massa que representa a los trabajadores, a los jubilados y las Pymes y la nuestra vinculada a nuestro progresismo y las banderas que hemos sabido levantar de Alfonsín de trasparencia y justicia”.



Al respecto, Germán Maldonado, primer candidato a concejal por 1País Vicente López señaló: “Nosotros hicimos propuestas en lo local, en lo que le cambia la vida a la gente todos los días”.



Algunas de ellas fueron:

o Ampliación y renovación de la línea comunal;

o Construcción de nuevos jardines maternales por falta de vacantes;

o Nuevos contenedores soterrados;

o Construcción de estacionamiento subterráneo en los Centro Comerciales a Cielo Abierto;

o Actualizar el Código de Ordenamiento Urbano según las necesidades de cada zona del partido;

o Quitar la tasa por corte de raíz y reparación de vereda.



En el cierre, se habló de hegemonía y de miedo. Por su parte, Claudia Ávalos afirmó: “Quiero un concejo con diversidad de voces que nos permita debatir”.



“Queremos construir la alternativa para que haya pluralidad dentro del concejo deliberante. Estamos en contra de la hegemonía y de que un cuerpo político tome la mayoría. Eso sería gravísimo”, dijo Maldonado.



Margarita Stolbizer cerró pidiendo el voto de esta manera: “Hay que votar con esperanza, no con el miedo a que vuelva el pasado".

