18/10/2017 - 17:19 | Política / Tigre Julio Zamora: "Hay una Argentina que desde el punto de vista del trabajo, de la educación y de la salud, no crece" Lo afirmó el intendente de Tigre durante una recorrida por la planta de la empresa Tubos Argentinos en El Talar. El jefe comunal compartió con más de 160 trabajadores de la firma las propuestas del frente 1País.

El intendente de Tigre Julio Zamora visitó las instalaciones de la empresa Tubos Argentinos, donde charló con sus trabajadores sobre las propuestas del frente 1País. Al analizar el contexto económico actual, manifestó: “Hay una Argentina que desde el punto de vista del trabajo, de la educación y de la salud, no crece”.



“Recorrimos las instalaciones de una de las empresas más importantes de Tigre, cuya inversión en los últimos años ha permitido que haya más de 160 puestos de trabajo digo y decente, que es lo que buscamos para la Argentina que viene" indicó el jefe comunal.



Tubos Argentinos S.A. es la primera empresa argentina dedicada a la fabricación de caños de acero con costura. La firma nació en 1909 y posteriormente, en 1960, trasladó sus instalaciones industriales y oficinas a la actual localización en la localidad tigrense de El Talar.



"Hoy conversamos con su personal de las problemáticas que viven día a día y sobre el futuro de muchos vecinos que están sin trabajo. Desde el municipio brindamos distintas herramientas que promueven la inserción laboral, para que dejemos los planes sociales atrás para transformarlos en planes de empleo, tal cual lo propone nuestro frente, 1País”, expresó Zamora.



Y agregó: “Hay una realidad que estuvo reflejada en el Coloquio de IDEA, donde están las empresas que más se han beneficiado en los últimos dos años. Del otro lado tenemos la realidad muy diferente que la representan las pymes, los comercios, los trabajadores y los sectores que no tiene empleo. Ello nos cuentan que la plata no les alcanza, que hay un salario que se ha deteriorado en los últimos años y eso es un claro mensaje de que hay una Argentina que desde el punto de vista del trabajo, de la educación y de la salud, no crece”.



“Ante este contexto desfavorable, la mejor alternativa es acompañar este domingo a Sergio Massa en las listas de 1País. Es uno de los pocos candidatos que defiende a las pymes, a los trabajadores, la educación de calidad y la seguridad; y si en Tigre pudimos avanzar en cada uno de estos aspectos, podemos hacerlo en Argentina”, finalizó Zamora.



En los últimos meses la empresa realizó una inversión de 12 millones de dólares para la compra de nuevas máquinas, que le permitirá producir tubos estructurales de hasta diez pulgadas bajo el sistema API.



Acompañaron al intendente: el gerente general de Tubos Argentinos, Mario Varone, y Marcelo Marina, director de Tránsito del distrito.